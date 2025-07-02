За фахом Марія Румілова — архітекторка. З дитинства обожнювала малювати й саме тому, за її словами, обрала цей напрям. Серед улюблених предметів у академії були живопис та скульптура. Якось потрапила на майстер-клас з розпису скла і закохалася в цей вид мистецтва. З того часу почала експериментувати з різними техніками вітражного розпису. Сьогодні її роботи є у поціновувачів вітражного розпису у США, Франції, Італії, Німеччині, Сінгапурі, Канаді, Австралії та навіть Новій Зеландії. Зазвичай такі інтер’єрні підвіски вішають на вікна для ефекту кольорових візерунчастих тіней на стінах. Це має неймовірний вигляд. В інтерв’ю «ФАКТАМ» мисткиня Марія Румілова розповіла про свою серію робіт «Літо, що не проминає».

«Прекрасні космеї нагадують мені дитинство»

- Ось ловець сонця «Квіткова фантазія», — розповідає Марія Румілова. — У центрі композиції — яскраві квіти, що символізують любов, відродження та гармонію. Їх оточують витончені блакитні акценти та зелене листя, створюючи відчуття свіжості. Втілений на прозорому склі з використанням вітражних фарб, цей витвір стає особливо гарним, коли на нього потрапляє сонячне світло. Він створює казкові кольорові відблиски на стінах і підлозі. На цій підвісці я зобразила уявні квіти, що поєднують риси півоній, маків та гортензій. Я завжди прагну передати не стільки реалістичність, скільки настрій, емоцію — як пахне літо, як торкається вітер пелюсток, як сонце пробивається крізь листя.

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Інтер’єрна підвіска «Квіткова фантазія» вражає красою

— Які ваші улюблені квіти у природі та творчості?

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— У природі я найбільше люблю півонії. Вони ніби дихають — пишні, ніжні, трішки старовинні. Коли півонії розквітають, здається, що світ стає лагіднішим. Їх люблю малювати. А ще — маки та соняшники. Також мене дуже тягне до польових квітів — ромашок та волошок. Вони прості, але в тому й краса: нічого зайвого. Я не прагну точності ботаніка. Я створюю квіти, які могли б існувати десь у снах або в дитячих спогадах. Мої квіти — це стан душі.

— Дуже гарна робота з космеями.



- Дякую. У центрі розцвіли три великі космеї — рожева, блакитна та бузкова, що нагадують про теплий вітер, прогулянки серед луків та безтурботні літні дні. Ці квіти — спогад про дитинство, адже я проводила літо на дачі з бабусею і бігала там по доріжках, вздовж яких росли ці чудові квіти. Космея — це квітка, яка символізує щастя в коханні. Вона вважається оберегом. Кажуть, космеї варто вишивати заміжнім жінкам із думками про сімейне щастя.

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Ніжні космеї символізують щастя в коханні

— Особливий настрій створюють ваші кульбабки.

- Ця повітряна картина з вітражним розписом — справжня поезія світла і кольору. Дві ніжні кульбабки ніби зависли у прозорому просторі, вловлюючи найменше світло та рух повітря. Об’ємні краплі навколо створюють ефект дощу або повітряних потоків, ніби природа завмерла в одній чарівній миті. Картина доповнена дерев’яною рамкою і призначена для розміщення на столі чи підвіконні. Коли на неї потрапляє сонце, з’являється неймовірна гра світла, що надає роботі ще більше глибини.

«Мить легкості» — назва роботи мисткині говорить сама за себе

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— На ваших картинах оживає і світ фауни. Які ваші улюблені образи?

— Наприклад, «Затишок у зелені» — ловець сонця з золотою лисичкою. Золотиста лисичка, згорнувшись клубочком і накрившись своїм пухнастим хвостиком, спить. Від неї, наче лагідні сонячні промені, розходяться гілочки з зеленими й салатовими листочками, створюючи навколо атмосферу спокою й тепла. Розпис виконано на прозорому склі у вітражній техніці. На сонці цей витвір мистецтва наповнює простір м’яким кольоровим сяйвом, наче пробуджуючи казковий ранок у лісі.

«Затишок у зелені» — ця робота Марії Румілової казково гарна

«У кожному творі хотілося зберегти відчуття літньої пори: коли все навколо повне кольору, повітря пахне м’ятою і сонце заходить повільно, ніби не хоче йти»

- А ось мої улюблені карпи кої, які дарують енергію процвітання, — продовжує Марія Румілова. — Рибка елегантного золотисто-оранжевого кольору плавно вигинається у морській бірюзово-смарагдовій воді. Поряд розквітає лотос — символ чистоти й гармонії. Золоті контури додають витонченого сяйва. Карпи кої — це не просто риби. Для мене вони, як жива акварель, символ сили, гармонії та внутрішнього спокою. Я завжди малюю їх із трепетом, бо кожна лінія має значення. Їхній вигин, плавність руху — це як танець води. Це ті моменти, коли відчуваєш, що навіть тиша має голос. У моїх композиціях карпи часто з'являються поруч із водоростями, листям, квітами лотосу — все це створює відчуття життя, яке плине, але не поспішає. Це як нагадування: попри всі труднощі, треба залишатися собою і плисти вперед. Карп кої у японській культурі — символ наполегливості, і мені це дуже близьке. Я люблю експериментувати з кольорами: помаранчеві, червоні, білі — кожен колір має емоцію. Вітражна техніка дозволяє мені передати гру світла на лусці, й риба ніби оживає.

— Чому ваша колекція робіт називається «Літо, що не проминає»?

— У кожному творі хотілося зберегти відчуття літньої пори: коли все навколо повне кольору, повітря пахне м’ятою і сонце заходить повільно, ніби не хоче йти. Це про стан, у якому ти розчиняєшся — у тиші саду, у дзюркотінні води… Також у колекції є друга назва — «Прозоре щастя». Бо щастя часто буває саме таким: тендітним, непомітним, але коли воно проходить крізь тебе, як світло крізь вітраж, то змінює все довкола.



— Яка ваша робота у новій серії улюблена?

— Одна з них — «Золоті соняшники». Цей ловець сонця мов ніжний спогад про літній вечір, коли сонце торкається землі востаннє перед тим, як сховатися за обрій. Три соняхи, намальовані вітражними фарбами на матовому склі, мов символи вічного тепла, вірності й надії, розкривають свої золоті серця назустріч світлу. Кришталеві намистини, розташовані по колу, ловлять проміння і розливають навколо гру світла й тіней.

«Золоті соняшники» — ще одна чудова робота Марії Румілової

— Як краще вписати такі підвіски у інтер’єр?

- Найкраще роботи виглядають там, де є природне світло: біля вікна, на балконних дверях, у світлій ніші. Ідеальний варіант — розсіяне світло, яке проходить крізь скло і «оживляє» фарбу, немов квіти дихають. У кімнаті така підвіска може стати сонячним акцентом, що змінює настрій. Я рекомендую розміщувати підвіски на рівні очей або трохи вище — щоб їх можна було розглядати, як картину.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з художницею Геленю Павленко, яка каже, що мистецтво — це мова серця, і квіти говорять нею напрочуд тонко.

Фото з альбому Марії Румілової

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