Інтер’єрні прикраси ручної роботи цінуються в усьому світі. Майстри вкладають у них свої талант та душу. Вітражний розпис майстрині з Дніпра Марії Румілової вражає витонченістю та вишуканістю. Вона створює інтер’єрні підвіски, які ще називають «ловцями сонця». Зазвичай їх вішають на вікна для ефекту кольорових візерунчастих тіней на стінах. Це має неймовірний вигляд. В інтерв’ю «ФАКТАМ» Марія Румілова, витвори мистецтва якої відомі у США, Франції, Німеччині, Сингапурі, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та інших країнах світу, розповіла про свою нову серію зимових підвісок.

«Процес розпису скла подібний до медитації»

— Українська зима надихає, — говорить Марія Румілова. - Це період магічного перевтілення природи. Ландшафти взимку поетичні й романтичні. А ще зима нерозривно пов’язана зі святами, тому роботи наповнені символізмом і відчуттям духовного піднесення. Засніжені поля, дерева та кущі в інеї, світло у віконцях будиночків — ці образи символізують затишок та гармонію, яких нам усім сьогодні так не вистачає. Контраст між біло-блакитною палітрою зимової природи та теплими кольорами хатинок надає роботам особливої глибини й настрою.

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— Сніг та крига — як справжні. Як досягаєте такого ефекту?

— Для того, щоб сніг мав натуралістичний вигляд, використовую матове скло. Для відтворення краси інею застосовую спеціальну скляну присипку, вона гарно мерехтить на сонці.

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Робота Марії Румілової «Казковий будиночок» ніби переносить у казку

— Дуже гарна підвіска з білою совою.

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— Робота має назву «Казкова полярна сова у чарівному лісі» (фото у заголовку). Ця пташка мешкає в Норвегії, Канаді та Північній Америці. В Україні біла сова є рідкісним залітним видом, який іноді можна побачити взимку в лісовій та лісостеповій зонах. Біла сова часто асоціюється з мудрістю, таємничістю та зимовою казковістю. Я дуже люблю жанр фентезі у кінематографі та мистецтві, зокрема це твори про Гаррі Поттера. Й саме у Гаррі Поттера була біла полярна сова. Вона мені так сподобалася! Тож на створення цієї роботи мене надихнула історія Гаррі Поттера. В мене було бажання підкреслити красу та унікальність рідкісного птаха, а також передати атмосферу зимової природи — її чистоту та загадковість.

«Архітектурна освіта дає розуміння простору та композиції»

— Чи траплялися у вашій творчості дива?

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— Процес розпису скла подібний до медитації — це схоже на диво. Я вмикаю фоном улюблену музику або фільм і починаю працювати… Для мене творчість — це спосіб передати красу природи та втілити фантазійні мотиви. Черпаю натхнення з природи в усіх її проявах — особливо люблю зображати дерева, втілювати ельфійські мотиви та фантазійні візерунки. Я вірю у дива та здійснення мрій. Моє творче кредо — творити з любов'ю у серці.

— Як давно ви займаєтесь вітражним розписом?

— Близько п’ятнадцяти років. Вітражний розпис — це дивовижна мистецька техніка, що полягає у створенні зображень або візерунків на склі за допомогою спеціальних фарб і контурів. Вона дозволяє отримати ефект прозорості, яскравості та гри світла. Зображення, виконані в цій техніці, особливо красиві при освітленні — як денному, так і штучному.

— Як же ви створюєте таку красу?

— Спочатку на підготовану — очищену та знежирену — поверхню скла наноситься контурний малюнок, який слугуватиме межами для фарб. Порожнини заповнюються кольорами. Після того фарби висихають природним шляхом, але роботу потрібно накрити коробкою або мискою, щоб убезпечити від потрапляння пилу. Вітражний розпис дозволяє реалізувати найфантастичніші ідеї.

Лисичка, яка солодко спить серед зимових кущів, за словами майстрині, символізує зимовий затишок

— Чи допомагає вам у творчості ваша архітектурна освіта?

— Безумовно. Перш за все архітектурна освіта дає розуміння простору та композиції. Це й увага до деталей. Архітектура вимагає точності й уваги до найменших дрібниць. Ці навички важливі у створенні тонких і детальних візерунків. Важливе розуміння колористики та світла. Архітектори вивчають взаємодію кольорів і світла в просторі, що особливо важливо для вітражів, де гра світла є ключовою. Це допомагає створювати роботи, які оживають під сонячними променями. Архітектурна освіта стала для мене основою професійного підходу до мистецтва, допомагаючи створювати роботи, що поєднують естетичну красу з технічною досконалістю.

Дуже ніжна інтер’єрна підвіска «Гілочка сосни»

«Зараз я працюю над роботами в тематиці Дня святого Валентина»

— Які всесвітньо відомі вітражі ваші улюблені?

— Роботи Альфонса Мухи в Соборі Святого Вітта вражають своїм неповторним стилем модерн і вмінням гармонійно вплести сучасність у сакральне мистецтво. Також дуже подобаються вітражі Нотр-Даму в Парижі. «Трояндові вікна» (Rose Windows) — одні з найвідоміших у світі. Вони символізують вічність і гармонію, вражають своїми розмірами, деталями та майстерністю виконання. Захоплюють і вітражі Ла Саграда Фамілія в Барселоні. Вони наповнюють храм яскравими потоками світла, створюючи ефект, що змінюється залежно від часу доби. На жаль, я не бачила їх наживо, але впевнена, що все ще попереду і я обов’язково побачу їх на власні очі.

— Над чим працюєте зараз?

— Над роботами в тематиці Дня святого Валентина, бо 14 лютого вже не за горами. Це будуть «ловці сонця» у формі серця з яскравими візерунками на них, а також «скляні листівки» — підвіски зі словами кохання. Потім працюватиму над весняною серією, де можна буде побачити квітучі рослини, птахів та пробудження природи.

Марія Румілова: «Моє кредо - творити з любов'ю у серці»

— Як доглядати за такими роботами?

— Вироби з вітражним розписом потребують дбайливого догляду та правильного зберігання. Важливо протирати вироби м’якою тканиною (наприклад, мікрофіброю) для видалення пилу. Якщо робота забруднена, використовуйте для її очищення злегка зволожену тканину. Уникайте контакту роботи з водою. Не використовуйте агресивні мийні засоби, які можуть пошкодити фарби або поверхню скла. Уникайте контакту вітражного скла з гострими предметами, які можуть подряпати розпис. Для зберігання роботи краще використовувати м’яку тканину чи коробки з м’якою підкладкою. Це запобігає подряпинам та механічним пошкодженням. Дбайливий догляд допоможе зберегти естетичний вигляд виробу на довгі роки.

Раніше майстриня Катерина Бойко, яка створює ляльок та звірят, які можна назвати справжніми витворами мистецтва, розповіла «ФАКТАМ» про свої роботи та цікаві подарунки до Дня закоханих.

Фото Марії Румілової

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