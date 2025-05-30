Суцільне зло: ваш кишечник працюватиме краще, якщо ви перестанете їсти ці продукти

Кишківник значною мірою визначає наше здоров'я та самопочуття. Його називають другим мозком нашого тіла, і він відповідає за багато функцій, включаючи імунну функцію. Здорове харчування є основою для підтримки роботи кишківника, тому варто знати, що йому найбільше шкодить, пише Кobieta.

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Виявляється, що цукор на першому місці. Він настільки поширений і присутній майже у кожному продукті, що ми повинні максимально обмежувати його вживання. Рафінований цукор та кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, які часто містяться в газованих напоях, солодощах та випічці, є найбільш шкідливими для кишківника з усіх цукрів. Вони «годують» шкідливі бактерії та грибки, які можуть захопити мікробіом нашого кишківника та завдати шкоди нашому організму в довгостроковій перспективі. Надлишок цукру призводить до дисбактеріозу, тобто дисбалансу бактеріальної флори, що може сприяти запаленню кишечника та послаблювати імунну систему.

Окрім цукру, сильно оброблені продукти можуть завдати значної шкоди кишківнику. Такі продукти, як чіпси, солодкі сніданки, батончики, готові страви швидкого приготування або фастфуд, бідні на клітковину, але багаті на штучні добавки. Дослідження показують, що ці інгредієнти негативно впливають на кишкову мікрофлору, викликаючи зменшення кількості корисних бактерій та збільшення кількості шкідливих. Крім того, емульгатори, що містяться у великій кількості в таких харчових продуктах, можуть пошкодити кишковий бар'єр, навіть призводячи до запалення.

У дитинстві ви часто чули, що потрібно пити молоко, щоб бути сильним і здоровим. Для належного функціонування нашого організму нам потрібні молочні продукти, але лише високої якості.

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Крім того, багатьом людям коров'яче молоко може бути важко перетравлюване через наявність лактози та білка казеїну. Непереносимість лактози призводить до бродіння в кишківнику, що викликає здуття живота, газоутворення та біль у животі. Нам також слід уникати додатково підсолоджених йогуртів, які містять велику кількість консервантів.

Нагадаємо, чому обов’язково треба пити кефір.

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