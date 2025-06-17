Включіть у свій раціон: це найкращі трави для контролю високого рівня цукру в крові

Трави століттями використовувалися для природної підтримки здоров'я. Їхні властивості знали та застосовували наші предки. У разі проблем із підтримкою здорового рівня цукру в крові вони також можуть бути цінним доповненням до здорового харчування та лікування, рекомендованого лікарем, пише Kobieta.

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Перш за все, слід наголосити, що трави не замінюють ліки і не повинні використовуватися як єдина форма лікування діабету. Їхня дія допомагає стабілізувати рівень глюкози, особливо у людей з інсулінорезистентністю та переддіабетом, але попередня консультація зі спеціалістом завжди необхідна.

Звичайна ромашка є однією з найпоширеніших трав у натуральній медицині. Наші бабусі використовували її для догляду за шкірою та волоссям, і протягом століть цінувалися її протизапальні та розслаблюючі властивості. Її використовують для лікування проблем з травленням, і все частіше говорять, що ромашка допомагає регулювати рівень цукру в крові. Її антиоксидантний ефект відіграє велику роль у пригніченні розвитку інсулінорезистентності та обмежує раптові сплески цукру після їжі.

Оздоровчий вплив білої шовковиці вже був оцінений стародавньою китайською медициною. Чому б її не виключити з раціону сьогодні? Біла шовковиця пригнічує ферменти, що відповідають за розщеплення вуглеводів, що уповільнює засвоєння глюкози. Інші цінні властивості білої шовковиці також включають підтримку роботи підшлункової залози, зниження рівня холестерину та протизапальну дію.

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Пажитник, або гуньба, як спеція збагачує страви виразним, пряним смаком. Однак на цьому його переваги не закінчуються. Він виявляється корисним при проблемах з травленням — варто мати його під рукою, особливо під час планування щедрого застілля. Він зміцнює імунну систему, збільшуючи наші шанси уникнути інфекцій. Однак понад усе гуньба уповільнює засвоєння цукру та стимулює секрецію інсуліну.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що вчені назвали напій, який має унікальну користь для здоров’я.

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