Домашні засоби від болю у животі: більшість ліків можна знайти в кухонній шафі

Біль у шлунку — це біль, що локалізується в епігастрії — верхній частині черевної порожнини. Це дуже поширений стан із багатьма можливими причинами. Він зазвичай виникає час від часу, і природні методи дуже ефективні для його полегшення, пише polki.

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М'ята має болезаспокійливу і розслаблюючу дію на м'язи шлунково-кишкового тракту, а також підвищує секрецію шлункового соку і жовчі, тим самим полегшуючи травлення.

Чайну ложку сухого листя м’яти перцевої залити половиною склянки окропу, настояти 5 хвилин під кришкою, остудити і випити. Ви можете випивати 3−4 склянки настою м'яти в день, завдяки чому ви позбудетеся від болю в шлунку при таких недугах, як розлад травлення, отруєння, подразнення слизової шлунка після прийому ліків, метеоризм або стрес.

Доведено, що імбир може полегшити симптоми деяких захворювань шлунка. Він прискорює просування їжі по травній системі, має протизапальні та спазмолітичні властивості, зменшує нудоту, блювоту та метеоризм. Його можна приймати у вигляді настоїв, чаю з тертим кореневищем або добавок. Коли біль викликаний розладом шлунка, хорошим вибором стане імбир.

Вважається безпечним споживання до 4 г імбиру на день. Пам’ятайте, що вживання у великих кількостях може викликати подразнення слизових оболонок і викликати проблеми зі шлунком. Не рекомендується вживати імбир людям з виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки, а також рефлюксом.

Насіння льону є лікарською сировиною із захисними властивостями, обумовленими вмістом слизових речовин. Лляне насіння не викликає побічних ефектів і може застосовуватися регулярно. Важливо, що при частому вживанні насіння льону слід вживати принаймні за годину до їжі, оскільки воно зменшує засвоєння важливих поживних речовин.

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Харчова сода лужна, тому її рекомендують при підвищеній кислотності та печії, які часто викликають біль у шлунку. При змішуванні з водою сода нейтралізує соляну кислоту в шлунку і позбавляє від метеоризму.

Щоб позбутися болю в животі, додайте половину чайної ложки харчової соди в половину склянки теплої води, змішати і випити. При поверненні болю суміш можна випити повторно, але не раніше ніж через 2 години після попереднього разу.

Харчову соду при проблемах зі шлунком не можна використовувати занадто часто або в надлишку. Не приймайте харчову соду, коли ваш шлунок переповнений їжею або напоями.

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Яблучний оцет допомагає деяким людям від болю в животі. Він підтримує травлення та запобігає нетравленню після їжі, особливо коли проблема полягає в занадто низькому виробленні соляної кислоти в шлунку.

Додайте чайну ложку оцту в половину склянки теплої води і випийте після їди. За смаком можна додати трохи меду. Якщо після вживання суміші ви відчуваєте нездужання, дискомфорт або біль, припиніть її використання. РЕКЛАМА

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