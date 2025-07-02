Поширювали російську пропаганду: YouTube заблокував канали нардепів

YouTube заблокував на території України канали, колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та нардепа Артема Дмитрука за розповсюдження російської пропаганди.



Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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«Заблоковано новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою рф. Також заблоковано канал Артема Дмитрука, який підозрюється в незаконному перетині державного кордону, є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук», — йдеться у повідомленні.

Проти обох політиків було запроваджено санкції РНБО, введені в дію указами президента України від 25 травня та 22 червня.

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Обмеження передбачають замороження активів, заборону вести бізнес та здійснювати фінансові операції, а також заборону на участь у торгівлі, публічних закупівлях і приватизації.

Мосійчук, який після вторгнення росії в Україну, виїхав до однієї з європейських країн, продовжує розповсюджувати російську пропаганду, зокрема про біолабораторії, звинувачує українську владу у вбивствах, критикує президента Зеленського. Його Telegram-канал став джерелом ворожої пропаганди.

Нардеп Артем Дмитрук неодноразово захищав російську православну церкву, вносив заставу за затриманого за держзраду попа московського патріархату, звинувачував ЗСУ у «звірствах» в Курській області.

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Після того, як у публічному просторі з’явилась інформація про підготовку його затримання, Дмитрук 24 серпня 2024 року незаконно перетнув кордон з Молдовою. Пізніше він опинився в Європі, звідки продовжував декларувати своє толерування диктаторського режиму путіна й розповсюджував кремлівські антиукраїнські наративи.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Зеленський позбавив митрополита Онуфрія українського громадянства за підтримку політику російської православної церкви та патріарха кирила, який благословив збройну агресію росіян.

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