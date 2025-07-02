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Поширювали російську пропаганду: YouTube заблокував канали нардепів
YouTube заблокував на території України канали, колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та нардепа Артема Дмитрука за розповсюдження російської пропаганди.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
«Заблоковано новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою рф. Також заблоковано канал Артема Дмитрука, який підозрюється в незаконному перетині державного кордону, є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук», — йдеться у повідомленні.
Проти обох політиків було запроваджено санкції РНБО, введені в дію указами президента України від 25 травня та 22 червня.
Обмеження передбачають замороження активів, заборону вести бізнес та здійснювати фінансові операції, а також заборону на участь у торгівлі, публічних закупівлях і приватизації.
Мосійчук, який після вторгнення росії в Україну, виїхав до однієї з європейських країн, продовжує розповсюджувати російську пропаганду, зокрема про біолабораторії, звинувачує українську владу у вбивствах, критикує президента Зеленського. Його Telegram-канал став джерелом ворожої пропаганди.
Нардеп Артем Дмитрук неодноразово захищав російську православну церкву, вносив заставу за затриманого за держзраду попа московського патріархату, звинувачував ЗСУ у «звірствах» в Курській області.
Після того, як у публічному просторі з’явилась інформація про підготовку його затримання, Дмитрук 24 серпня 2024 року незаконно перетнув кордон з Молдовою. Пізніше він опинився в Європі, звідки продовжував декларувати своє толерування диктаторського режиму путіна й розповсюджував кремлівські антиукраїнські наративи.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Зеленський позбавив митрополита Онуфрія українського громадянства за підтримку політику російської православної церкви та патріарха кирила, який благословив збройну агресію росіян.170
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