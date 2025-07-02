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Торгували фіктивною службою в ЗСУ: на Одещині викрили командування батальйону в незаконному збагаченн
Поліцейські та СБУ викрили корупційну схему у військовій частині на Одещині. Командир військової частини, його два заступники та командир роти заробили на ухилянтах майже 8 мільйонів гривень.
За даними слідства, зловмисники у змові з наразі невстановленими особами організували схему збагачення під час воєнного стану. Вони добирали чоловіків, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення до військової частини.
Командування видавало накази про призов таких осіб до лав ЗСУ та призначення їх на посади солдатів. Згодом службовці складали фіктивні відомості про нарахування грошового забезпечення. Кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськовослужбовців, переводилися в готівку і розподілялися між учасниками схеми.
У такий спосіб фігуранти привласнили понад 7,7 млн грн.
Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 100 санкціонованих обшуків на території Одеської, Миколаївської, Запорізької та Черкаської областей та вилучили низку речових доказів.
Чотирьом учасникам уже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану. Санкція передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави — у розмірі 6 млн грн, 4 млн грн та 650 тис. грн відповідно.
Раніше ми писали про корупцію у Міноборони, а також про корупційний скандал з головним психіатром ЗСУ.85
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