Закупівля неякісного одягу для військових на мільярд: ДБР завершило розслідування щодо Гринкевичів

Працівники ДБР, які напередодні затримали псевдодетектива Бюро, завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд гривень. Стороні захисту вже надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду, повідомили у Держбюро розслідувань.

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Очолив оборудки підприємець зі Львова, який залучив до цього свого сина та інших осіб (за даними ЗМІ, мова йде про Ігора Гринкевича, його родину і партнерів).

Встановлено, що підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн і протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн.

Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.

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ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одного з фігурантів оголошено в міжнародний розшук.

Організатор оборудки та його поплічники обвинувачуються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 255, ст. 190, ст. 209 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

З метою відшкодування заподіяних збитків ДБР вжито заходів щодо виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних.

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Нагадаємо, що провадження за фактом оборудок з закупівлями одягу та білизни для ЗСУ було відкрито ДБУ у 2023 році. Під підозрою опинилися компанії львівського бізнесмена Ігора Гринкевича та його сина Романа, які виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

У грудні бізнесмену Ігорю Гринкевичу було повідомлено про підозру. Тоді ж суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі понад 429 мільйонів гривень.

Романа Гринкевича правоохоронці затримали у січні 2024 в Одесі при спробі виїхати за кордон. На початку вересня 2024 суд продовжив арешт Гринкевичу-молодшому ще на два місяці.

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