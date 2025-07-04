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Україна

Українську зброю можуть виробляти у країнах НАТО

15:22 4 липня 2025
Український завод з виробництва мінометних снарядів. Фото з сайту https://www.rfi.fr/uk

Українські оборонні компанії незабаром зможуть виробляти зброю та боєприпаси у Данії, яка теж готується до можливого нападу росії. Як оголосив у Копенгагені міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, переговори з цього питання зараз тривають з українським урядом, пише данський новинний ресурс Nyheder.

«Я думаю, що ми побачимо результати цього у вересні чи жовтні», — сказав він.

Як приклади оборонного обладнання, яке можна виробляти у Данії, міністр навів дрони та ракети. Виробництво у Данії, серед іншого, дозволить українським компаніям значно захистити своє виробництво від російських атак. Якщо росія атакуватиме об'єкти у Данії, москва ризикуватиме ударами НАТО у відповідь. За словами Поульсена, політичні переговори необхідні, оскільки наразі юридично неможливо для українських оборонних компаній перенести своє виробництво до інших європейських країн. Для цього, за його словами, спочатку в Україні має бути створено нове законодавство.

Зазначимо, що 24 червня міністри оборони України та Данії Рустем Умеров і Троельс Лунд Поульсен підписали в Гаазі Лист про наміри, в якому йшлось про створення спільного оборонного виробництва на території Данії. Володимир Зеленський заявив, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво.

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Раніше повідомлялося про те, що данські військові навчатимуться в Україні, а росія погрожує вважати їх «законними цілями».

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