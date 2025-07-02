путін наймає армію КНДР: що це означає для України і світу

Північна Корея має намір відправити ще 6000 військових фахівців до росії, щоб підтримати її зусилля у війні проти України. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на джерела в аналітичних колах. За оцінками експертів, співпраця обох режимів дає вигоди кожній зі сторін — від обміну зброєю до політичної стабілізації.

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Південнокорейська розвідка фіксує передачу понад 10 мільйонів снарядів і ракет з Пхеньяна до москви в обмін на продовольство, паливо та доступ до заборонених військових технологій. Очікується, що Північна Корея й надалі нарощуватиме військову присутність — зокрема і після завершення бойових дій — для участі у відбудові захоплених територій.

Професор міжнародних відносин Яків Зінберг пояснює: кремль не хоче ризикувати роздратуванням населення мегаполісів новою хвилею мобілізації, і тому використовує іноземну робочу силу. Присутність північнокорейських військових допомагає російській владі утримувати стабільність — і одночасно слугує інструментом для залякування союзників України.

Пхеньян також отримує внутрішньополітичні бонуси: за допомогою військового експорту влада намагається підвищити моральний дух нації. Тим часом у Сеулі не виключають, що союз двох режимів може загрожувати не лише Україні, а й країнам Східної Азії.

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Раніше повідомлялося, що президент Франції Макрон закликає Китай завадити участі КНДР у війні в Україні.

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