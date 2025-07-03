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Померла Тетяна Шеліга — зірка українського театру та кіно

13:11 3 липня 2025
Тетяна Шеліга померла на 77 році життя, фото інтернет

У четвер, 3 липня, померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга, найбільш відома по серіалу «Коли ми вдома».

Про смерть знаменитості повідомила її донька Анастасія Савицька-Шеліга у Facebook. Вона зазначила, що про дату та час прощання буде повідомлено згодом.

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Наразі причина смерті акторки не розголошуєтьсяі. Відомо лише, що у 2022 році Шеліга перенесла складну операцію на серці — їй провели стентування через повне перекриття аорти.

Останні два місяці жінка перебувала в тяжкому стані — значне ускладнення здоров’я сталося у квітні. А останні дні життя вона була частково паралізована й марила.

Тетяна Шеліги майже все своє життя віддала акторській професії.
У 1972 році закінчила Школу-студію імені Немировича‑Данченка при МХАТ у Москві. Близько 23 років працювала у театрі російської драми в Севастополі.

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З 1995 до 2010 року — акторка Київського театру ім. Лесі Українки. Зіграла понад 55 ролей у кіно й серіалах, серед них: «Коли ми вдома», «За двома зайцями», «П'ять хвилин до метро», «Центральна лікарня».

Була номінована на найвищу театральну премію «Київська пектораль» за роль Клотільди у виставі «Фердінандо».

Як повідомляли «ФАКТИ», у червні у віці 90 років померла відома радянська актриса-путіністка.

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