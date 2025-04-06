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Померла акторка Таїсія Литвиненко — Хімка із легендарного фільму «За двома зайцями»

19:19 6 квітня 2025
Померла українська актриса Таїсія Литвиненко

Минулого року померла відома акторка, яка багато знімалася в Україні. Нещодавно стало відомо про ще одну втрату в сфері кіномистецтва. Пішла з життя відома українська кіноакторка, зірка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України Таїсія Литвиненко. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«З величезним сумом дізнався, що пішла у засвіти Таїсія Литвиненко. Неймовірна кіноакторка, яскрава зірка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України. Таїсія Йосипівна понад пів століття подарувала театру. Її голос, пластика, емоції — назавжди залишаться в душі Львова», — написав Козицький.

Таїсія Литвиненко зіграла провідні ролі у десятках українських фільмів. Зокрема, це «Назар Стодоля», «Максим Перепелиця», «Григорій Сковорода», «Хазяїн», «Вавилон-XX», «Така пізня, така тепла осінь», «Житейське море», «Павло Полуботок»,"Гетьманські клейноди" та багато інших. А ще вона зіграла роль незабутньої Химки у легендарній кінострічці «За двома зайцями».

Артистка була нагороджена Орденами княгині Ольги усіх трьох ступенів.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно тяжка хвороба вбила відому російську акторку.

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