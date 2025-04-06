Минулого року померла відома акторка, яка багато знімалася в Україні. Нещодавно стало відомо про ще одну втрату в сфері кіномистецтва. Пішла з життя відома українська кіноакторка, зірка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України Таїсія Литвиненко. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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«З величезним сумом дізнався, що пішла у засвіти Таїсія Литвиненко. Неймовірна кіноакторка, яскрава зірка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України. Таїсія Йосипівна понад пів століття подарувала театру. Її голос, пластика, емоції — назавжди залишаться в душі Львова», — написав Козицький.

Таїсія Литвиненко зіграла провідні ролі у десятках українських фільмів. Зокрема, це «Назар Стодоля», «Максим Перепелиця», «Григорій Сковорода», «Хазяїн», «Вавилон-XX», «Така пізня, така тепла осінь», «Житейське море», «Павло Полуботок»,"Гетьманські клейноди" та багато інших. А ще вона зіграла роль незабутньої Химки у легендарній кінострічці «За двома зайцями».

Артистка була нагороджена Орденами княгині Ольги усіх трьох ступенів.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно тяжка хвороба вбила відому російську акторку.

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