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Курс долара у середині липня: чому 9 липня буде критичним днем для євро
Євровалюта продовжує ставити історичні рекорди своєї вартості на валютному ринку України, перевищивши показник у 49 гривень. І вже за кілька днів може вирішитися, яким курс буде далі — це відбудеться через 1−2 дні після 9 липня.
Про це «ФАКТАМ» повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, хоча курс долара в Україні залишається стабільним, саме він буде найважливішим для майбутнього співвідношення євро до гривні приблизно 10−11 липня.
Як підкреслив експерт, курс євро в Україні — це, по суті, похідна від того, як почуваються долар і євро на глобальній арені. І наступного тижня на їхні «стосунки» діятимуть такі два фактори:
- митні війни: нові мита на європейську продукцію можуть вдарити по євро (якщо, звичайно, ЄС не запровадить власні контрзаходи);
- нафта і газ: чим дорожчі енергоносії — тим гірше для інфляції, і у США, і у Європі. А отже — і для стабільності валют.
— 9 липня — умовна «червона дата»: саме до цього дня сторони мають узгодити митні питання. І саме тоді можуть бути валютні рухи, які нам «прилетять» через добу-дві, — пояснює важливість 9 липня співрозмовник «ФАКТІВ».
У середньому, на думку Тараса Лєсового, на готівковому ринку євро навряд чи коштуватиме менше 49 гривень, тоді як долар — не більше 42 гривень.
У випадку з американською валютою, за словами банкіра, все набагато стабільніше — після 42,02 грн за долар за курсом НБУ, сьогодні він коштує 41,64 грн, все ж серйозні коливання «гасяться» НБУ в розмірі 600−800 млн дол. на тиждень для утримання балансу попиту та пропозиції.
Нагадаємо, починаючи з 25 червня курс євро в Україні постійно йде вгору, один за одним встановлюючи історичні рекорди своєї вартості.164
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