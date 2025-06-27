48,5 гривень за євро: якими будуть курси валют на початку липня

Протягом досить тривалого часу курс долара по відношенню до гривні в Україні залишається стабільним. Але водночас американська валюта поступово знецінюється по відношенню до європейської, тож за євро доводиться віддавати все більше гривень.

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За словами Тараса Лєсового, директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус», коливання долара на початку липня будуть звичними. А от євро, ймовірно, продовжить своє зростання по відношенню до гривні.

Експерт прогнозує коливання курсу долара в межах 41,4−41,9 грн за долар.

Жодних різких рухів, але й повної тиші не буде: коливання будуть незначними і в різні боки. Це відбуватиметься завдяки інтервенціям НБУ на валютний ринок у 600−700 млн дол. щотижня.

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Що стосується євро, то його курс в Україні продовжує залежати не від внутрішніх подій, а від глобального балансу сил між доларом та європейською валютою. І тут ситуація непроста. На 9 липня заплановано введення США мит на європейські товари на рівні 50%. Але попри напругу та невизначеність, ринок поки що не панікує: очікується, що співвідношення залишиться в межах $ 1,12−1,15 за євро. В Україні ж він може становити близько 48,5 грн за євро.

Також залишається фактор впливу на курс валют у вигляді війни на Близькому Сході. Збройне протистояння Ізраїлю та Ірану змусило ціни на нафту та газ злетіти. Ринки відреагували миттєво: подорожчання енергоносіїв — прямий шлях до нової хвилі інфляції по всьому світу. Але долар і євро, попри тиск, впевнено тримаються. Так, можуть бути курсові гойдалки, але серйозного обвалу не очікується.

«Таким чином, початок липня залишить все, як було в червні: більш-менш стабільні курси долара та перепади курсу євро, що залежить від світових тенденцій. Однак загалом на ринку панує стан прогнозованості, що є хорошою ознакою майбутнього», — резюмує Тарас Лєсовий.

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Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», курс євро досяг в Україні історичного максимуму в 48,5 грн за 1 євро.

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