Євро оновило історичний рекорд: НБУ визначив курс валют на 25 червня

У той час, як американський долар на ринку валют поводиться більш-менш стабільно по відношенні до гривні, євро б'є всі рекорди.

Так, за даними minfin.com.ua, європейська валюта вперше перетнула позначку у 48,5 грн, встановивший новий максимум. Так, на середу, 25 червня, офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 48,5084 грн за євро, що більше на 49 копійок, ніж напередодні. Останні місяці курс євро здебільшого (з невеликими коливаннями) росте, що можна побачити на графіку НБУ.

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Фото НБУ

В той же час щодо долара українська гривня незначно зміцнилася. Так, офіційний курс на середу встановлено на рівні 41,7924 грн за долар. Це на 8 копійок нижче, ніж напередодні.

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А ось так виглядає графік коливання курсу долара США.

Фото НБУ

Раніше віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов прогнозував, що до кінця року офіційний курс долара складатиме 43−44 грн. На це впливатимуть 5 факторів, зокрема, й курс євро, формування якого залежить від світових економічних та геополітичних процесів.

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Фото Pixabay

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