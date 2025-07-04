Протистояння Баку та москви: хто кого поставить на місце?

Вже кілька днів увага світу прикута до чергового загострення відносин Азербайджану і росії.

Тригером став рейд ФСБ в Єкатеринбурзі 27 червня, під час якого були затримані пів сотні осіб азербайджанського походження. За версією російського Telegram-каналу «Кремлевская табакерка», затриманих представників азербайджанської діаспори звинувачують у причетності до масового отруєння (загинули 44 особи) контрафактним алкоголем у Єкатеринбурзі у 2021 році. Дивно, що схаменулися аж через чотири роки. Але то таке.

ВІДЕО ДНЯ

В результаті жорстоких сутичок загинули брати Сафарови — 60-річний підприємець Гусейн та 55-річний таксист Зіяддін. Тіла загиблих вивезли в Баку, де генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за статтями про застосування тортур та умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю. Азербайджанські слідчі стверджують, що безпорадним людям завдали множинних ударів твердими тупими предметами по різних частинах тіла. Проте у Слідчому комітеті росії цинічно, як завжди, заявили, що брати просто померли.

Далі почався російсько-азербайджанський пінг-понг.

РЕКЛАМА

29 червня Азербайджан вирішив скасувати всі культурні заходи, заплановані російськими державними та приватними структурами, що викликало не аби яку істерику у Пєскова, Соловйова та Захарової. А Z-блогери закликали до ракетних ударів по Баку.

30 червня пройшли обшуки в офісі російського інформаційного агентства «Sputnik Азербайджан», керівників якого підозрюють в роботі на ФСБ, хоча офіційне обвинувачення це шахрайство, незаконне підприємництво та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом. Голову редакції Ігоря Картавих та шеф-редактора Євгена Білоусова заарештували на чотири місяці, ще п'ятьох осіб притягнуто до кримінальної відповідальності. Також затримана редактор Ruptly (це дочірня компанія російської Russia Today) Айтекін Гусейнова. Що цікаво, цю гоп-компанію ще й добряче принизили — є показове відео, як ті переміщаються навпочіпки, ходять ланцюжком, тримаючись за плече попереднього, як їх, зігнутих навпіл, «пакують» в поліцейський «бусік».

«Привід був навіть не формальний — лавочку прикрили ще кілька місяців тому, проте російське інформаційне агентство в очікуванні нової відлиги у двосторонніх відносинах (Алієв і путін сварилися і мирилися вже не раз) продовжувало собі спокійнісінько працювати. Бог суддя всієї цієї веселої компанії — хто з них співробітник ФСБ, хто просто за 30 срібняків кремлівські пропагандисти», — прокоментував історик Андрій Плахоній.

РЕКЛАМА

1 липня в Єкатеринбурзі силовики жорстко затримали голову організації «Азербайджан-Урал» Шахіна Шихлінського. Його автомобіль зупинили на вулиці, потім розбили вікна позашляховика молотками, витягли Шихлінського і надягли на нього наручники. Після допиту його відпустили, він залишається у статусі свідка. А в Воронежі силовики прийшли до уродженця Азербайджану бізнесмена Юсіфа Халілова, якого вважають співвласником найбільшого в регіоні Олексіївського ринку. Канал Shot стверджує, що він є «смотрящим» від азербайджанської діаспори в області.

В той же день «Кремлевская табакерка» повідомила, що в росії заборонять продаж вин та коньяків з Азербайджану «у відповідь на загострення двосторонніх відносин».

2 липня МВС Азербайджану затримало групу росіян за підозрою в контрабанді наркотиків з Ірану та скоєнні кіберзлочинів. Є відео, як кілька осіб кладуть обличчям у підлогу, потім заламують та ведуть до автозака.

Однак в цій історії є нюанс. «Далі в Баку почалося зовсім інше, — пише Андрій Плахоній. — Крім російських „журналістів“ азербайджанські у російському сенсі цього слова правоохоронці захопили зовсім випадкових людей». За його словами, серед них були, наприклад, айтішник із Череповця та власник стартапу, який займається клінінгом, які у 2022-му втекли з росії від призову. Хлопців жорстко побили.

«Навіщо це зробив Алієв? — ставить питання історик. — Ні, саме ця група росіян це послання, адресоване не путіну. Путін начисто позбавлений емпатії взагалі, а вже за те, що побили призовників, що втекли з країни, тут він навіть порадіє. А коли після всього їх депортують до росії, ще й на СВО відправить. Їх побиті обличчя демонструють родичам жертв ефесбешного і ментівського свавілля проти азербайджанців у росії і громадянам Азербайджану, які прагнуть помсти. Отак випадкових людей схопили, побили, посадили до в'язниці. Так само, як це зробили в росії. Просто щоб порадувати натовп».

РЕКЛАМА

Внутрішню ситуацію в цій країні Плахоній коментує так: «У нас якось забули, що Азербайджан навіть не просто диктатура, а спадкова диктатура, в якій сім'я Алієвих зберігає владу ще з радянських часів (з деякою перервою у 1990-ті) тими самими, що й інші диктатури, методами. Хіба що, на відміну від росії, розпоряджається вона своєю безроздільною владою поки що розумніше. Але не боїться, якщо треба, забруднити руки в крові.

Тож ця історія не про те, як горді азербайджанці повчили чомусь росію. Ця історія про те, як Алієв обробляє дерево своєї влади. І коли потрібно буде полити його кров'ю — будь-якою, може статися й українською, ви за нього не турбуйтеся, не замислюючись поллє".

А журналіст Вадим Денисенко вважає, що дії російських правоохоронців в Єкатеринбурзі точно не були випадковими. Щодо можливих причин цих подій, за словами Денисенка, їх кілька.

«Початком цього всього є небажання кремля визнавати нові геополітичні реалії й погодитися з тим, що вони втратили (як мінімум на цей момент) впливи в Азербайджані. Кремль не готовий до визнання «нових реалій на землі». І все, що зараз відбувається, — частина процесу розпаду імперії. І в цьому конкретному випадку каталізаторами виступило чотири наступних фактори:

— війна в Україні (неможливість досягти успіху росією);

— моральна поразка росії в Ірані та Сирії (москва не воює і не захищає своїх сателітів);

— здача росією Вірменії в Карабахській війні (в Баку та Анкарі цю війну трактують не як домовленості з рф, а як слабкість москви, адже кремль просто був не готовий до нової війни на Кавказі й, особливо, до війни проти Туреччини);

— путіну треба було б просто вибачитися перед Алієвим за збитий літак (мова про борт Azerbaijan Airlines, який 25 грудня 2024 року летів з Баку в Грозний; за наказом російського міністерства оборони його збили в небі над Казахстаном, 38 з 67 осіб загинули, 29 залишилися в живих; Алієв вимагав публічних вибачень, компенсацій та покарання винних, зокрема Кадирова, однак москва не відреагувала. — Авт.), але він прийняв рішення, що потрібно йти в ескалацію (повертаємося до того, що кремль не готовий визнавати «реалії на землі»).

Другою можливою причиною Денисенко вважає те, що «на відміну від вірмен і грузинів азербайджанська діаспора відмовилася грати в антиалієвську гру, і тоді це пояснює цей накат».

Третя — «переділ ринків по всій росії, де азербайджанці і, ширше, вихідці з Кавказу тримають левову частку базарів». «Я всім нагадаю, в росії йде величезна реприватизація, де ключову роль відіграє прокуратура та ФСБ. Координовані процеси нагорі можуть мати абсолютно стихійний характер на місцях», — пише Денисенко.

«Чи є тут, на сьогодні, ширша геополітика, повʼязана з війною в Ірані й ускладненням для росії процесів в південному коридорі (ключовий економічний проєкт Індії) та в серединному енергетичному коридорі (Азія-Європа в обхід рф), поки говорити складно. Але те, що ескалація вже створила передумови для цієї геополітичної гри, безсумнівно. Річ у тому, що вирішення цих всіх проблем без Анкари вже де-факто неможливе. Але й звертатися до Анкари означатиме, що кремль не може вирішувати будь-які проблеми в пострадянському просторі без третьої сторони», — констатує журналіст.

Як довго триватиме гостра фаза конфлікту? «Баку та Анкара зараз грають в ескалацію, розуміючи, що час грає на них. І, що не менш важливо, в цій грі Анкара ставить не лише на Кавказ: вона де-факто звертається до тюркських країн ЦА: перестаньте грати з росією. Ми (турки) разом з Китаєм можемо захистити інтереси вас (еліт) та ваші країни ефективніше за росіян», — вважає Денисенко.

І головне: «У нас багато говорять про розвал росії з майбутніми картами. На жаль, ніякого розвалу росіі не буде найближчим часом. Але все те, що зараз відбувається у нас, в Азербайджані та Вірменії, — це другий етап розвалу імперії (перший — 1991 рік). Імперії не падають в одну мить практично ніколи. Вони мають певні реванші (2014 рік Крим, 2024−2025 — остаточне, але також тимчасове поновлення контролю над Грузією). Найближчі місяці дуже важливі вибори в Молдові. Але процеси, запущені війною в Україні, є незворотними для імперії».

Ще Денисенко звернув увагу на один цікавий момент: «За внутрішню політику (за азербайджанські погроми) та за політичне просування рф в пострадянському просторі відповідає один з наших найрозумніших ворогів — перший заступник глави адміністрації путіна Сергій Кірієнко. В разі провалу в Вірменії, Азербайджані та особливо в Молдові його акції можуть піти вниз. Це був би один з найкращих сценаріїв для нас». Відомо, що Кірієнко є найжорстокішим і дуже впливовим кремлівським «яструбом».

Реакція України на ці події була абсолютно передбачуваною. 1 липня на офіційному сайті президента Зеленського повідомили про його розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим: «Від імені всіх українців президент висловив солідарність з азербайджанським народом і співчуття у зв’язку із жорстоким затриманням громадян Азербайджану та вбивством братів Сафарових у російському Єкатеринбурзі. Ільхам Алієв поділився деталями, які вже вдалося встановити. Вони вкотре демонструють ненависть, шовінізм і цинізм росіян. Президент Азербайджану подякував за підтримку з боку України та українського народу».

А ось що пише «Кремлевская табакерка»: «Градус дипломатичної напруги між країнами дуже підвищений. Гарячі голови у москві вважають, що за цим стоїть турецький лідер Ердоган, а Ільхам Алієв є лише маріонеткою у його руках. Раніше подібні витівки на пострадянському просторі були неможливими. Це може змусити нас застосувати більш жорсткі заходи та витрачати більше ресурсів для збереження впливу, зокрема на Кавказі».

Деякі аналітики вважають, що кремлівський фюрер втрачає Кавказ, що Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти москви. Напевно, робити такі висновки дуже зарано. Чи послабне надалі російський вплив в регіоні — побачимо.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому після путіна і кадиров заговорив про наступника.

355

Читайте нас у Facebook