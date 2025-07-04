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Помер знаменитий воротар, який народився в королівській родині і забив гол за збірну (фото, відео)
У віці 61 року після тривалої хвороби помер легендарний ексворотар збірної Нігерії з футболу Пітер Руфаї, повідомляє пресслужба «суперорлів». Раніше не стало легендарного воротаря-рекордсмена, який помер у лікарні після нещасного випадку.
Майбутній голкіпер Руфаї народився в королівській родині в Лагосі (його батько був племінним королем), але відмовився від наслідування трону, присвятивши своє життя футболу.
У складі збірної Руфаї став володарем Кубка африканських націй у 1994 році і завоював «срібло» на турнірі чотирма роками пізніше. Крім того, воротар захищав кольори своєї країни на двох чемпіонатах світу — у 1994 та 1998 роках.
Загалом за національну команду він провів 65 матчів, ставши першим в історії збірної Нігерії голкіпером, який забив гол. 24 липня 1993 року Руфаї реалізував пенальті у матчі проти Ефіопії, що завершився з рахунком 6:0 у відбірному матчі Кубка Африки-1994.
July 3, 2025
На клубному рівні Пітер Руфаї грав у Європі за бельгійські «Локерен» та «Беверен», нідерландський «Гоу Ехед Іглс», іспанські «Еркулес» та «Депортиво», а також португальський «Жил Вісенте».
У Руфаї, який відкрив після завершення кар'єри футбольну школу в Лагосі, залишилися дружина, дочка і син Сенбаті, який став футболістом і грав на позиції півзахисника за клуб нігерійської прем'єр-ліги «Саншайн Старз».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота разом із братом згоріли живцем у машині в страшній аварії.
Фото із соцмережі334
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