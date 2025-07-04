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Чим підживити кавуни у липні, щоб виросли солодкими та великими (поради від аграріїв-практиків)
У липні, коли деякі культури на дачі активно йдуть в рост, рослини потребують ретельного догляду та підживлення, в тому числі фосфором та калієм. Ці мікроелементи потрібні як цибулі, так і кавунам.
Такими добривами для кавунів можуть бути доломітове борошно та деревна зола, а також суперфосфат та кісткове борошно. Не зайвим буде й комплексне підживлення, що містить магній, бор та марганець.
Наприклад, підживлення з деревного попелу готують у вигляді водного розчину, змішуючи 200 грамів засобу із 10 літрами води та настоюючи протягом 5−7 днів. Засобом поливають кавуни під корінь.
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Городникам, які вирощують кавуни, досвідчені колеги радять вчасно їх прищіпувати, залишаючи до трьох основних пагонів, аби рослина формувала плоди, а не нарощувала зелену масу. Деякі дачники підкладають під пагони різні матеріали, аби кавунчики не гнили, та час від часу повертають їх різними боками до сонця.
Календар городника на липень з порадами дачникам щодо посадки та догляду за рослинами, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay121
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