Готуйте насіння: що посадити на грядці у липні

Наближається до завершення перший літній місяць. В першу половину нового робочого тижня Місяць спадатиме, 25 червня буде молодик, а після цього Місяць зростатиме. Для городників, які користуються місячним календарем, це значить, що до молодика, коли Місяць спадає, потрібно садити коренеплоди і зелень, а після, коли росте, — рослини з плодами над землею. Й перші десять днів другого місяця літа, липня, Місяць також зростатиме.

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В липні, коли врожай деяких культур на дачі зібрано, можна висадити на грядках ще кілька культури з невеликим терміном вегетації, пише sensatsiya.com.

По-перше, це редиска, деякі сорти якої можуть дозріти за 2,5 тижня. В липні, зібравши перший врожай, можна ще встигнути посадити другу «партію».

По-друге, це квасоля, яка дозріває приблизно за два місяця — у культури «в запасі» буде липень та серпень, аби стручки дозріли. Досвідчені городники радять не висаджувати цю культуру на грядках, де перед цим ріс часник.

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По-третє, це горох, який варто висадити у липні на трохи захищеній від прямих променів сонця ділянці. Ранні сорти, висаджені у напівтіні, радуватимуть врожаєм місяця за два.

По-четверте, за два-два з половиною місяці можна зібрали врожай ранньостиглих буряків, які також можна висаджувати в липні.

По-п'яте, можна посадити найдрібніші голівки цибулі і вже невдовзі мати зелене перо на салат.

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Про те, які ще культури варто висаджувати на дачі у липні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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