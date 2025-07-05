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Пів року боровся за життя: майор з Рівненщини не пережив важкого поранення на фронті
Рівненщина втратила ще одного захисника. Костопільська громада провела в останню дорогу воїна Олега Семчука. Від початку АТО він долучився до підготовки військових як інструктор, а з 2022 року воював вже в лавах ЗСУ, повідомляє міська рада. Йому навіки 54 роки.
«Олег закінчив Національний університет водного господарства та природокористування, де пройшов військову кафедру. Протягом життя працював у різних галузях: був майстром, оператором, займався будівництвом. У 2015−2016 роках працював інструктором на Яворівському полігоні, де отримав звання капітана», — йдеться у повідомленні.
Офіцер запасу Олег Семчук пішов до військкомату 16 березня 2022 року. За словами рідних, не міг сидіти вдома, коли йде війна.
«Донька Аліна дуже плакала, обіймала тата й просила не йти, — згадує дружина бійця Олена. — З 2022 року він майже не бував удома. А коли приїжджав, намагався не говорити про війну. Просто був із нами. Веселий тато, добрий чоловік, завжди спокійний».
30 грудня 2024 року під час виконання завдання на Покровському напрямку, майор Семчук зазнав важкого поранення внаслідок мінометного обстрілу. Шість місяців він боровся за життя, але 1 липня 2025 року серце захисника зупинилося. У загиблого залишилися дружина, донька, батьки та брат. Поховали Олега Семчука на кладовищі «Нове» в Костополі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Львівщині попрощались із воїном Василем Поліхою, який загинув у бою на Луганщині.
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