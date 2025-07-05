Пів року боровся за життя: майор з Рівненщини не пережив важкого поранення на фронті

Рівненщина втратила ще одного захисника. Костопільська громада провела в останню дорогу воїна Олега Семчука. Від початку АТО він долучився до підготовки військових як інструктор, а з 2022 року воював вже в лавах ЗСУ, повідомляє міська рада. Йому навіки 54 роки.

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«Олег закінчив Національний університет водного господарства та природокористування, де пройшов військову кафедру. Протягом життя працював у різних галузях: був майстром, оператором, займався будівництвом. У 2015−2016 роках працював інструктором на Яворівському полігоні, де отримав звання капітана», — йдеться у повідомленні.

Офіцер запасу Олег Семчук пішов до військкомату 16 березня 2022 року. За словами рідних, не міг сидіти вдома, коли йде війна.

«Донька Аліна дуже плакала, обіймала тата й просила не йти, — згадує дружина бійця Олена. — З 2022 року він майже не бував удома. А коли приїжджав, намагався не говорити про війну. Просто був із нами. Веселий тато, добрий чоловік, завжди спокійний».

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30 грудня 2024 року під час виконання завдання на Покровському напрямку, майор Семчук зазнав важкого поранення внаслідок мінометного обстрілу. Шість місяців він боровся за життя, але 1 липня 2025 року серце захисника зупинилося. У загиблого залишилися дружина, донька, батьки та брат. Поховали Олега Семчука на кладовищі «Нове» в Костополі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Львівщині попрощались із воїном Василем Поліхою, який загинув у бою на Луганщині.

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