Сполучені Штати припиняють деякі поставки зброї, підтвердив Білий дім. Речниця Білого дому Анна Келлі заявила CBS News, що «рішення було ухвалено з метою поставити інтереси Америки на перше місце» після перегляду міністерством оборони «військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам по всьому світу».

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Американський чиновник повідомив виданню, що це рішення було прийнято через побоювання, що запаси озброєння США стають занадто низькими, пише CBS News.

Адміністрація Трампа не уточнила, яка саме зброя була вилучена з поставок, а також масштаби цього вилучення.

Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони з питань політики, в окремій заяві у відповідь на це рішення зазначив, що «міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні, що відповідає його меті покласти край цій трагічній війні. Водночас міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, зберігаючи при цьому готовність американських збройних сил до виконання пріоритетних завдань адміністрації в галузі оборони».

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Представниця Білого дому заявила, що призупинення поставок до України є частиною більш широкого перегляду, який Пентагон проводить щодо поставок зброї до всіх країн, які отримують її від США. Міністр оборони Піт Гегсет розпочав цей перегляд кілька тижнів тому за вказівкою президента Трампа. Речниця сказала, що перегляд було проведено для того, щоб переконатися, що Пентагон за попередньої адміністрації «надавав пріоритет потребам Америки».

Хоча до ЗМІ просочилася інформація про призупинення поставок до України, речниця Білого дому заявила, що деякі інші країни також були «перекласифіковані», тобто їм було знижено пріоритетність у отриманні зброї та боєприпасів від США. Проте чиновниця не назвала ці країни.

Малькольм Чалмерс, заступник генерального директора військового аналітичного центру Royal United Services Institute, в березні повідомив CBS News, що близько 20% військової техніки України постачається США, 25% — Європою та рештою світу, а 55% виробляється в Україні.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Україна втратила свого найпотужнішого союзника.

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