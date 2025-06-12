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Фінансування військової допомоги Україні буде скорочено: у США зробили неприємну заяву
Фінансування Україні військової допомоги буде скорочено в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки на 2026 рік. Таку заяву зробив очільник Пентагону Піт Гегсет, який готовий задіяти регулярні війська, зокрема морську піхоту, у разі подальшої ескалації протестів у Каліфорнії. Це може означати, що Київ отримає менше критично важливих систем протиповітряної оборони в майбутньому, які були ключовими для протидії постійному натиску російських ракет, пише Associated Press.
«Це скорочення цього бюджету, — сказав Гегсет. — Адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів по всьому світу».
Як пише видання, на сьогоднішній день США надали Україні понад 66 мільярдів доларів допомоги з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року.
Додамо, що 7 червня Канада оголосила про виділення нового військового пакету допомоги Україні на суму приблизно 25,5 мільйона доларів США. До цього пакету увійдуть, в тому числі, броньовані машини Coyote та Bison.
Раніше «ФАКТИ» писали, що в рамках реорганізації політичного апарату Пентагону, офіс, що займається питаннями росії, України та Євразії, буде підпорядкований окремому офісу, який буде займатися питаннями Європи і НАТО.153
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