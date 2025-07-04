- 08:44 Дрони атакували військові аеродроми в Саратовській та Воронезькій областях, а також підприємство «оборонки» у Чебоксарах
- 08:18 Козерогів чекає перезавантаження, а Стрільців відвідає дух пригод: гороскоп на 5 липня
- 08:00 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 04.07 22:26 Як зберегти валізу в ідеальному вигляді на багато років: зробити це легко й просто
- 04.07 21:59 Грибний соус — справжня смакота: готується дуже просто
- 04.07 21:37 Світоліна вилетіла з Вімблдону, програвши експершій ракетці світу
- 04.07 21:30 Поки батьки сваряться: дочка Джолі та Пітта розкрила таємницю свого хлопця
- 04.07 21:01 Стабілізує рівень глюкози та циркадний ритм: чим корисні ранні вечері
- 04.07 20:34 В останню секунду відштовхнув побратима і прийняв удар дрону: на Сумщині загинув захисник з Вінниччини
- 04.07 20:26 «Чимало країн мають вимогу, щоб закордонний паспорт був дійсний не менш ніж пів року до закінчення терміну», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 04.07 20:06 Полуничний торт: ідеальний десерт для літніх чаювань
- 04.07 19:53 Зеленський і Трамп провели телефонну розмову: перші подробиці
Я стала бабусею: Оля Полякова відреагувала на новину про заручини доньки
Донька популярної співачки Олі Полякової Марія виходить заміж. Про це 20-річна дівчина повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав відео з пропозицією, яку отримала від музиканта Едена Пассареллі. Дійство проходило під час прогулянки пари на катері. Хлопець зʼявився перед Марією з букетом квітів та обручкою.
— Ти найбільш неординарна людина, яку я зустрічав, — промовив він. — Чи зголосишся бути моєю жінкою?
Марія відповіла «так».
«Я люблю тебе», — зробила вона підпис під відео.
Виявилося, що зіркова мама Оля Полякова також дізналася про пропозицію через соціальну мережу. Оля виклала світлину зі своєю реакцією.
«Отак я взнаю, шо я стала бабушкой з інсти», — написала співачка.
Підписники Марії привітали пару молодят.
«Поки мама гастролює, доньку вкрали, — написали у мережі. — Кохайтеся, чорнобривці».
«Нічого собі, — були під враженням. — Оце новина, кохання вам».
«Тож був Нікіта, коли Славі давала інтервʼю», — згадали колишнього хлопця Марії.
Нагадаємо, Марія Полякова обрала карʼєру співачки та навчається в музичному коледжі Бостона.321
Читайте нас у Facebook