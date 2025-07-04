Я стала бабусею: Оля Полякова відреагувала на новину про заручини доньки

Донька популярної співачки Олі Полякової Марія виходить заміж. Про це 20-річна дівчина повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав відео з пропозицією, яку отримала від музиканта Едена Пассареллі. Дійство проходило під час прогулянки пари на катері. Хлопець зʼявився перед Марією з букетом квітів та обручкою.

ВІДЕО ДНЯ

— Ти найбільш неординарна людина, яку я зустрічав, — промовив він. — Чи зголосишся бути моєю жінкою?

Марія відповіла «так».

«Я люблю тебе», — зробила вона підпис під відео.

РЕКЛАМА

20-річна Марія Полякова сказала так на пропозицію Едена Пассареллі

Виявилося, що зіркова мама Оля Полякова також дізналася про пропозицію через соціальну мережу. Оля виклала світлину зі своєю реакцією.

«Отак я взнаю, шо я стала бабушкой з інсти», — написала співачка.

РЕКЛАМА

Підписники Марії привітали пару молодят.

«Поки мама гастролює, доньку вкрали, — написали у мережі. — Кохайтеся, чорнобривці».

«Нічого собі, — були під враженням. — Оце новина, кохання вам».

РЕКЛАМА

«Тож був Нікіта, коли Славі давала інтервʼю», — згадали колишнього хлопця Марії.

Нагадаємо, Марія Полякова обрала карʼєру співачки та навчається в музичному коледжі Бостона.

321

Читайте нас у Facebook