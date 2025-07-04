До Зеленського публічно звернулися ветерани, родини загиблих Героїв та сам колектив авіакомпанії «Українські вертольоти»: що відбувається

Військові, ветерани та опікуни дітей-сиріт загиблих Героїв та родини загиблих Захисників обурені рейдерською атакою на авіакомпанію «Українські вертольоти». Усім їм керівництво та колектив авіакомпанії допомагають, закриваючи запити, виділяючи кошти на реабілітацію, надаючи благодійну допомогу.

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Чисельна ініціативна група з ветеранів війни та військових, які регулярно отримують допомогу від приватного товариства для виконання бойових завдань, родичі загиблих Захисників, а також трудовий колектив авіакомпанії «Українські вертольоти» спільно звернулися до Президента із відкритим листом аби зупинити політичний тиск з боку нардепа Федора Веніславського.

Лист-звернення до Президента України виник як реакція обурення словами нардепа в медіа, а також через ту підтримку авіакомпанії, яку висловили понад 10 різних підрозділів Сил оборони України в відео з передової. Ті підрозділи, які отримують регулярну благодійну допомогу від авіакомпанії у вигляді автівок, дронів, складного оптичного та зв'язкового обладнання, побачили, що в авіакомпанії раптом шукають російський слід.

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Обсяг виділених на підтримку війська, ветеранів та родин загиблих за час повномасштабного вторгнення вже становить майже 279 млн грн. Авіакомпанія є одним із найбільших платників податків в галузі, а також одним із найбільших благодійників серед великого бізнесу України. Вона допомагала війську ще з 2014 року. І звинувачення в співпраці з росіянами?

«Шукають якийсь російський слід там, де його нема. Нас звинувачують в тому, чого не може бути. Але це розуміть ті, хто мав з нами справу», — зазначив на зустрічі ініціативної групи ветеран, учасник бойових дій, начальник одного з відділів технічного департаменту авіакомпанії «Українські вертольоти» Євгеній Тимошенко.

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Ситуація потребує особливої уваги. Тому небайдужі до долі соціально-відповідального бізнесу звернулись до Президента з проханням:

• особисто втрутитись та зупинити політичний тиск на одного з найбільших платників податків у галузі та одного з найбільших благодійників у бізнесі;

• та доручити компетентним органам оцінити дії народного депутата Федора Веніславського, який відчуваючи свою безкарність, користуючись недоторканністю та статусом народного депутата, роздає інтерв’ю, де говорить, що тримає на особистому контролі питання «Українських вертольотів».

Контекст: попри те, що з 2015 року усі контрагенти авіакомпанії проходять перевірку, авіакомпанія «Українські вертольоти» понад 3 роки поспіль штучно звинувачується в співпраці з нібито росіянами. Раніше інструментом тиску були судові справи. Юристи авіакомпанії взяли участь у 60 судових засіданнях по 6 провадженнях. Всі нападки «відбили», у тому числі в Верховному суді України.

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Зазначається, що за дискредитацією ділової репутації авіакомпанії може стояти нардеп Федір Веніславський. В ініціативній групі наголосили, що 16 та 17 червня 2025 року вийшли інформаційні матеріали з метою дискредитації ділової репутації авіакомпанії, де єдиним коментатором був нардеп Федір Веніславський.

«Він, користуючись статусом народного депутата, стверджує на камеру, що особисто займався питанням „Українських вертольотів“. А це 6 судових позовів, які виникали один за одним, і які розвалилися у судах за відсутності складу правопорушення», — повідомили в ініціативній групі.

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