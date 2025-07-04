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Світоліна вилетіла з Вімблдону, програвши експершій ракетці світу (відео)
Перша ракетка України Еліна Світоліна (13-а в рейтингу WTA), яка здолала раніше угорку Анну Бондар та «нейтральну» білоруску Олександру Соснович, на жаль, перервала переможну ходу на Вімблдоні із загальним призовим фондом 71 мільйон 630 тисяч доларів.
У матчі 3-го раунду турніру «Великого шолома» 30-річна одеситка поступилася експершій ракетці світу в парному розряді 29-річній бельгійці Елізі Мертенс (23-я) — 1:6 6:7 (4). Рахунок особистих зустрічей суперниць став 5:4 на користь українки.
Вихід до 1/16 фіналу змагань у Лондоні приніс Світолиній 208 987 доларів призових «брудними». Що ж до Мертенс, то путівку до чвертьфіналу Вімблдону бельгійка оскаржить у матчі з переможницею протистояння між першою ракеткою світу Аріною Соболенко з білорусі та британкою Еммою Радукану (40-а).
Нагадаємо, що Еліна Світоліна 11-й раз грала в основній сітці Вімблдону. Її найкращий результат на турнірі — вихід до півфіналу у 2019 та 2023 роках.
Додамо, що тепер в одиночному розряді Вімблдону-2025 продовжує виступ лише одна українська тенісистка — Даяна Ястремська (42-а), котра сенсаційно обіграла 2-у ракетку світу Коко Гауфф із США — 7:6 (3), 6:1, а потім вибила з турніру «нейтральну» росіянку Анастасію Захарову (95-а) — 5:7, 7:5. 7:5.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екстретя ракетка світу та уродженка москви ледь не влаштували бійку після матчу в Німеччині.
Фото Jimmie48117
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