Світоліна вилетіла з Вімблдону, програвши експершій ракетці світу (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (13-а в рейтингу WTA), яка здолала раніше угорку Анну Бондар та «нейтральну» білоруску Олександру Соснович, на жаль, перервала переможну ходу на Вімблдоні із загальним призовим фондом 71 мільйон 630 тисяч доларів.

ВІДЕО ДНЯ

У матчі 3-го раунду турніру «Великого шолома» 30-річна одеситка поступилася експершій ракетці світу в парному розряді 29-річній бельгійці Елізі Мертенс (23-я) — 1:6 6:7 (4). Рахунок особистих зустрічей суперниць став 5:4 на користь українки.

Вихід до 1/16 фіналу змагань у Лондоні приніс Світолиній 208 987 доларів призових «брудними». Що ж до Мертенс, то путівку до чвертьфіналу Вімблдону бельгійка оскаржить у матчі з переможницею протистояння між першою ракеткою світу Аріною Соболенко з білорусі та британкою Еммою Радукану (40-а).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна 11-й раз грала в основній сітці Вімблдону. Її найкращий результат на турнірі — вихід до півфіналу у 2019 та 2023 роках.

РЕКЛАМА

Додамо, що тепер в одиночному розряді Вімблдону-2025 продовжує виступ лише одна українська тенісистка — Даяна Ястремська (42-а), котра сенсаційно обіграла 2-у ракетку світу Коко Гауфф із США — 7:6 (3), 6:1, а потім вибила з турніру «нейтральну» росіянку Анастасію Захарову (95-а) — 5:7, 7:5. 7:5.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екстретя ракетка світу та уродженка москви ледь не влаштували бійку після матчу в Німеччині.

Фото Jimmie48

РЕКЛАМА

117

Читайте нас у Facebook