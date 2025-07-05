Наліт безпілотників на Київщину: пошкоджено школу, магазини, приватні будинки (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Під час останньої атаки на Київщину під ударом опинилися мирні населені пункти. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. У Бориспільському районі області унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля. У приміщеннях вибиті двері, вікна, посічені фасади. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції Київщини, станом на 09:50 у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків, автомобіль і заклад освіти. Крім того, пошкоджень зазнали будівля будинку культури та три магазини.

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«Також на Броварщині пошкоджено автомобіль. Інформація про потерпілих до поліції наразі не надходила», — повідоили в поліції.

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Як повідомили в ДСНС, російські війська також завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв Харківської області.

«Постраждали 11 людей, з них 2 дитини. Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на одному з об’єктів міста. За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 5 липня ворог ударив по Харківщині та Дніпропетровщині. Було поранено мирних жителів.

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