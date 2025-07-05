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Події

Наліт безпілотників на Київщину: пошкоджено школу, магазини, приватні будинки (фото)

12:24 5 липня 2025
Росіяни 5 липня обстріляли Київщину

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Під час останньої атаки на Київщину під ударом опинилися мирні населені пункти. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. У Бориспільському районі області унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля. У приміщеннях вибиті двері, вікна, посічені фасади. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції Київщини, станом на 09:50 у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків, автомобіль і заклад освіти. Крім того, пошкоджень зазнали будівля будинку культури та три магазини.

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«Також на Броварщині пошкоджено автомобіль. Інформація про потерпілих до поліції наразі не надходила», — повідоили в поліції.

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Як повідомили в ДСНС, російські війська також завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв Харківської області.

«Постраждали 11 людей, з них 2 дитини. Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на одному з об’єктів міста. За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 5 липня ворог ударив по Харківщині та Дніпропетровщині. Було поранено мирних жителів.

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