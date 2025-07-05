«Всі думали, що об'їлася»: відома українська телеведуча заінтригувала фото «з животиком»

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка минулого року прямо на сцені полетіла зі стільця на підлогу, натякнула на вагітність.

ВІДЕО ДНЯ

Зірка не зробила ніякої офіційної заяви, а тільки показала ледь округлий животик й пожартувала: «Коли всі думали, що я занадто товста, але я… Продовження буде».



Під фото з'явилася маса привітань від прихильників, Але були й ті, хто вважає, що Христина у притаманній собі манері пожартувала.

РЕКЛАМА



Нагадаємо з 2018 року ведуча перебуває у стосунках з колишнім віцепрем'єром України Павлом Розенком.

ЗМІ писали, що пара начебто вже таємно побралася. Якщо Христина Лебідь дійсно вагітна, то для пари це стане першим спільним малюком. У Павла Розенка вже є двоє дітей від колишньої дружини.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно первістка народила колишня дружина DZIDZIO, співачка SLAVIA.

1548

Читайте нас у Facebook