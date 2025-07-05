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«Всі думали, що об'їлася»: відома українська телеведуча заінтригувала фото «з животиком»

17:46 5 липня 2025
Христина Лебідь, фото instagram.com/elena_kristina_lebed

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка минулого року прямо на сцені полетіла зі стільця на підлогу, натякнула на вагітність.

Зірка не зробила ніякої офіційної заяви, а тільки показала ледь округлий животик й пожартувала: «Коли всі думали, що я занадто товста, але я… Продовження буде».


Під фото з'явилася маса привітань від прихильників, Але були й ті, хто вважає, що Христина у притаманній собі манері пожартувала.

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Нагадаємо з 2018 року ведуча перебуває у стосунках з колишнім віцепрем'єром України Павлом Розенком.

ЗМІ писали, що пара начебто вже таємно побралася. Якщо Христина Лебідь дійсно вагітна, то для пари це стане першим спільним малюком. У Павла Розенка вже є двоє дітей від колишньої дружини.

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Нагадаємо, нещодавно первістка народила колишня дружина DZIDZIO, співачка SLAVIA.

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