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«Всі думали, що об'їлася»: відома українська телеведуча заінтригувала фото «з животиком»
Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка минулого року прямо на сцені полетіла зі стільця на підлогу, натякнула на вагітність.
Зірка не зробила ніякої офіційної заяви, а тільки показала ледь округлий животик й пожартувала: «Коли всі думали, що я занадто товста, але я… Продовження буде».
Під фото з'явилася маса привітань від прихильників, Але були й ті, хто вважає, що Христина у притаманній собі манері пожартувала.
Нагадаємо з 2018 року ведуча перебуває у стосунках з колишнім віцепрем'єром України Павлом Розенком.
ЗМІ писали, що пара начебто вже таємно побралася. Якщо Христина Лебідь дійсно вагітна, то для пари це стане першим спільним малюком. У Павла Розенка вже є двоє дітей від колишньої дружини.
Нагадаємо, нещодавно первістка народила колишня дружина DZIDZIO, співачка SLAVIA.1548
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