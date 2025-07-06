Район, де живуть принц Гаррі та Меган Маркл, потерпає від злочинців: сім’я може переїхати на нове місце

Не встигли принц Гаррі та Меган Маркл зайнятися оновленням іміджу, як зіткнулися з неочікуваною проблемою, пов'язаною з безпекою. Спокій Монтесіто (Каліфорнія), яке вони обрали своїм притулком, був значно порушений. В останні тижні влада округу Санта-Барбара спостерігає тривожне зростання злочинної діяльності поблизу будинку герцога та герцогині Сассекських. Були крадіжки зі зломом, проникнення в будинки та акти вандалізму, а також більш серйозні інциденти, такі як пожежа автомобіля, в якому знайшли людські останки. Це все викликає велику тривогу і становить пряму загрозу безпеці королівської пари, пише видання El Cierre Digital.

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У відповідь на цю ситуацію місцева влада запровадила суворіші заходи. Посилено поліцейське спостереження, на в'їздах до району встановлено камери розпізнавання, а також організовано громадські зустрічі для покращення комунікації та безпеки. Все це спрямовано на захист мешканців, особливо родини, яка стала несподіваною жертвою цієї хвилі злочинності.

Для Гаррі та Меган ця ескалація злочинності не є новою. Вони вже стикалися з подібними ситуаціями у Великій Британії, де їм довелося посилити заходи безпеки. Попри ці зусилля, пара була змушена переглянути свої плани на майбутнє. Відмова британської влади забезпечити їм поліцейський захист, який вони мали раніше, ускладнила будь-яке можливе повернення до Сполученого Королівства. Гаррі відчуває смуток і ностальгію, але завжди наголошує, що безпека Меган та їхніх дітей є його пріоритетом.

У Монтесіто вони найняли спеціалізовану команду, щоб забезпечити захист дітей та зберегти їхню конфіденційність. Охорона складається з колишніх агентів безпеки, які працювали з відомими особами. Однак почали поширюватися чутки про можливе складне рішення для Гаррі та Меган. Дехто вважає, що через хвилю злочинності вони можуть залишити свій притулок у Каліфорнії.

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Раніше повідомлялося, що король Чарльз III запросив принца Гаррі та Меган Маркл на власні похорони.

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