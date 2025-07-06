«Динамо» сповна поквиталося з «Кішвардою» за стартову невдачу на зборі в Австрії: відеоогляд матчу

У неділю, 6 липня, київське «Динамо», яке програло напередодні «Кішварді» (0:2), провело на зборі в Австрії ще один контрольний поєдинок проти новачка елітного угорського дивізіону (кольори цієї команди свого часу захищав ексдинамівець Артем Мілевський).

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«Динамо» (Україна) — «Кішварда» (Угорщина) — 3:0

«Динамо»: Суркіс (Нещерет, 46), Гусєв (Караваєв, 30, Гусєв, 75), Дячук (Попов, 46), Біловар (Захарченко, 46), Осипенко (Дубінчак, 46), Піхальонок (Буяльський, 46), Ярмоленко (Торрес, 46), Шапаренко (Михайленко, 46), Волошин (Саленко, 46), Супряга (Кабаєв, 46), Задорожний (Пономаренко, 46).

Голи: Ярмоленко (16), Супряга (40), Задорожний (42).

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На 29-й хвилині вилучено Гусєва («Динамо»).

Нагадаємо, що на австрійському зборі у «біло-синіх» також заплановані поєдинки з данським «Мідтьюлландом» (10 липня), англійським «Вест Бромвіч Альбіоном» (11-го) та хорватським «Осієком» (16-го).

Як відомо, 22 чи 23 та 29 чи 30 липня «Динамо» проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти переможця пари «Жальгіріс» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» вразив свою кохану незвичайним подарунком.

Фото ФК «Динамо»

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