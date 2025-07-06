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В Угорщині розбився автобус з українцями: 17 дітей постраждали
В Угорщині 6 липня сталася аварія, в якій розбився автобус з українцями. ДТП сталася між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар.
За інформацією консульства україни у Ніредьгазі, у салоні перебували громадяни України, більшість — неповнолітні. Травмовано 19 людей, з них 17 — діти. Щонайменше двоє — у тяжкому стані.
Аварія сталася близько пʼятої ранку з невстановлених причин. Автобус з’їхав з дороги та перекинувся.
Потерпілих доставили до лікарень у Солноку, Кечкеметі та Сентеші.
«17-річна дівчина перебуває у небезпечному для життя стані, а 14-річний хлопець отримав серйозні травми», — цитує речника Національної служби швидкої допомоги угорське видання 24HU.
Решті 49 пасажирам надали тимчасове розташування та сніданок.
На місці аварії працюють рятувальники, а також український посол Федір Шандор і консули, які надають допомогу громадянам України.
Як повідомляли «ФАКТИ», наприкінці червня у Румунії автобус з 60 українцями потрапив в ДТП, є жертва та постраждалі.
Трохи раніше також сталася ДТП в Румунії з українцями. Тоді водій транспорту не впорався з керуванням і автобус перекинувся. На щастя, обійшлося без жертв.170
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