Андрій Хоркавий розповів про фактори, що впливають на ринок міжнародних пасажирських перевезень

Через обмежене авіасполучення автобусні перевезення стали основним видом транспорту для більшості українців, які подорожують до країн Європи. Сезонний попит на міжнародні пасажирські перевезення традиційно зростає в літні місяці — з червня по серпень, коли наші співгромадяни рушать на відпочинок, відвідають родичів, які опинилися за кордоном та здійснюють туристичні тури.

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Ситуацію на ринку автобусних перевезень «ФАКТАМ» прокоментував засновник компанії KLR Bus Андрій Хоркавий.

«Ми спостерігаємо збільшення кількості пасажирів приблизно з середини травня. Загалом за червень поточного року наша компанія здійснила 198 регулярних міжнародних рейсів в Європу і, відповідно, таку саму кількість зворотних рейсів, а також ще понад 10 — нерегулярних, тобто, туристичних. Завдяки системі „єЧерга“ ми можемо заздалегідь планувати час перетину і тепер проходження кордону відбувається більш прогнозовано», — зазначив він.

В той же час, раніше Хоркавий вже зазначав, що система «єЧерга», яка працює на пунктах перетину кордону та дозволяє заздалегідь бронювати час перетину кордону для вантажного та пасажирського транспорту потребує подальшого вдосконалення та розширення функціоналу. Зокрема і в частині, що стосується скасування тих рейсів і, відповідно, бронювань часових слотів, які не виконуються протягом останніх 2−3 місяців.

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Такої ж позиції дотримуються і в Міністерстві розвитку громад та територій України, де після верифікації понад 500 рейсів закрили 115 маршрутів, які не виконувалися протягом останніх чотирьох місяців.

«Ринок перевезень зазнає втрат, коли слоти в електронній системі „єЧерга“ займаються маршрутами, що де-факто не виконуються. Це створює бар’єри для перевізників, які реально обслуговують пасажирів — як у межах регулярних розкладів, так і в рамках туристичних або сезонних рейсів. Була значна кількість рейсів які не виконуються, але вже заслотовані. Через це збільшується навантаження для системи „єЧерга“», — пояснює Хоркавий.

Він також звернув увагу на той факт, що дисбаланс на ринку перевезень та навантаження на систему «єЧерга» відбувається через діяльність дрібних перевізників, які функціонують лише в сезони високого попиту, маючи в своєму розпорядження один-два автобуси.

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«Це перевізники, які не виконують регулярні рейси, а в складний для бізнесу несезонний час простоюють, хоча їх слоти зайняті. А в сезон інтенсивних подорожей вони починають функціонувати, при цьому сильно демпінгують. Втім, тут треба звернути увагу на те, що технічний стан їхнього автопарку часто незадовільний, через простої виходять з ладу багато вузлів, які важко усунути за один техогляд. До того ж часто водії таких автобусів не мають достатню кваліфікацію аби здійснювати далекі рейси. Тобто, це не лише неякісні послуги та дискомфорт для пасажирів, це, в першу чергу, — про небезпеку», — розповідає Хоркавий

Він також закликав звернути увагу на категорію перевізників, які не здійснюють регулярні пасажирські рейси, а зосереджуються на перевезенні контрабандних товарів.

«Основний дохід вони отримують не з квитків, а з нелегальної діяльності. Такі перевізники штучно занижують ціни на квитки аби, прикриваючись пасажирами ввезти чи вивезти контрабандні товари. І якщо на митному кордоні такі товари будуть виявлені, то для пасажирів це означає до 15 годин очікування, поки будуть оформлені відповідні протоколи, відбудеться вилучення, тощо. Такі факти спотворюють ринок перевезень», — зазначає Андрій Хоркавий.

На завершення він додав, що в умовах реформування ринку перевезень необхідно зберегти баланс між вимогами до перевізників, потребами людей і економічною стійкістю галузі. Лише тоді, переконує Хоркавий, цей ринок стане конкурентним, прозорим, цивілізованим.

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«Прозорий моніторинг, регулярний перегляд переліку маршрутів, що не виконуються, боротьба з контрабандою та зловживаннями, а також створені умови для чесної конкуренції — це те, що потрібно ринку перевезень і ми, звичайно, будемо вітати ініціативи Мінрозвитку», — резюмував Андрій Хоркавий.

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