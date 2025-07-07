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Клуб споживачів

Рятуємо огірки від спеки: поради досвідчених городників

14:49 7 липня 2025
У спеку огіркам потрібен посилений догляд. Фото Pixabay

Цього тижня на українців очікує аномально спекотна погода — подекуди ртутні стовпчики термоментів підніматимуться аж до +39 градусів. Такі погодні умови додають клопоту дачникам, які вирощують на городах овочі, що не дуже полюбляють спеку, насамперед огірки.

Городникам варто бути дуже обережними з поливом: перезволоження грунту може викликати гниття овоча, краплі на листях призведуть до опіків, пише 24 Канал.

В такому випадку досвідчені городники радять не поливати огірки, а обприскувати. При цьому це варто робити або рано вранці, або вже увечорі.

Читайте також: Полив, підживлення, профілактика: як доглядати огірки в другій половині літа

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Аби грунт під огірками швидко не пересихав, унеможливлюючи доступ вологи до коренів, землю варто розпушувати після поливу. Додатково грядку можна замульчувати, що запобігатиме швидкому пересиханню землі.

Оскільки огірки не переносять прямі сонячні промені, рослини можна притінити, використовуючи зокрема тонке агроволокно.

Також нормально пережити спеку огіркам можуть допомогти калійні добрива, а також підживлення, що містятьцинк, магній та бор.

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Про чотири грубі помилки, яких припускаються дачники при вирощуванні огірків, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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