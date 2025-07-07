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Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Ільвес»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний матч Ліги Європи
У четвер, 10 липня, володар Кубка України донецький «Шахтар» проведе дебютний офіційний матч під керівництвом турецького фахівця Арди Турана. У рамках 1-го відбірного раунду Ліги Європи гірники на стадіоні «Стожица» у столиці Словенії Любляні приймуть фінський «Ільвес» з Тампере (арбітр — 32-річний Марк Нахтігаал із Нідерландів).
У рамках підготовки до старту сезону «оранжево-чорні» провели на зборі в Словенії два спаринги, перемігши хорватську «Горицу» (1:0) та зігравши внічию з чеським «Словацко» (1:1).
Що ж до «Ільвеса», то команда Йоонаса Рантанена підтримує ігровий тонус у чемпіонаті Фінляндії. У черговому поєдинку колектив з Тампере в гостях зіграв внічию з клубом «Сейнейокен Ялкапаллокерхо» — 1:1 (Чуквуді, 14 — Канга, 64) і посідає у турнірній таблиці третє місце з одним очком відставання від «Інтера» з Турку та КуПСа.
Букмекери у майбутньому поєдинку бачать явним фаворитом «Шахтар», який ніколи раніше не грав із фінськими клубами у єврокубках. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Шахтаря» приймає з коефіцієнтом 1,20, на нічию — 6.50, на виграш «Ільвеса» — 19,00.
У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Ільвес» на території України покаже (початок — о 21:00) телеканал УПЛ ТБ.
Ліга Європи. 1-й відбірний раунд. Перший матч
10 липня (четвер)
«Шахтар» — «Ільвес» 21:00 УПЛ ТБ
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 17 липня у Тампере.
Нагадаємо, що у разі успішного проходження фінського бар'єру «Шахтар» у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким «Бешикташем», а у разі невдачі — у відборі Ліги конференцій з АЗ з Нідерландів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося пару потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Фото ФК «Шахтар»59
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