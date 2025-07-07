41.41 / 41.95 48.85 / 49.55
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Ільвес»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний матч Ліги Європи

14:51 7 липня 2025
ФК Шахтар

У четвер, 10 липня, володар Кубка України донецький «Шахтар» проведе дебютний офіційний матч під керівництвом турецького фахівця Арди Турана. У рамках 1-го відбірного раунду Ліги Європи гірники на стадіоні «Стожица» у столиці Словенії Любляні приймуть фінський «Ільвес» з Тампере (арбітр — 32-річний Марк Нахтігаал із Нідерландів).

У рамках підготовки до старту сезону «оранжево-чорні» провели на зборі в Словенії два спаринги, перемігши хорватську «Горицу» (1:0) та зігравши внічию з чеським «Словацко» (1:1).

Що ж до «Ільвеса», то команда Йоонаса Рантанена підтримує ігровий тонус у чемпіонаті Фінляндії. У черговому поєдинку колектив з Тампере в гостях зіграв внічию з клубом «Сейнейокен Ялкапаллокерхо» — 1:1 (Чуквуді, 14 — Канга, 64) і посідає у турнірній таблиці третє місце з одним очком відставання від «Інтера» з Турку та КуПСа.

Букмекери у майбутньому поєдинку бачать явним фаворитом «Шахтар», який ніколи раніше не грав із фінськими клубами у єврокубках. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Шахтаря» приймає з коефіцієнтом 1,20, на нічию — 6.50, на виграш «Ільвеса» — 19,00.

РЕКЛАМА

У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Ільвес» на території України покаже (початок — о 21:00) телеканал УПЛ ТБ.

Ліга Європи. 1-й відбірний раунд. Перший матч

10 липня (четвер)

РЕКЛАМА

«Шахтар» — «Ільвес» 21:00 УПЛ ТБ

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 17 липня у Тампере.

Нагадаємо, що у разі успішного проходження фінського бар'єру «Шахтар» у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким «Бешикташем», а у разі невдачі — у відборі Ліги конференцій з АЗ з Нідерландів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося пару потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Шахтар»

59

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

війна

«Несіть, люди, цей хрест. Бо з війни вихід або здатися ворогу, або йти далі до Перемоги. Давайте вже якось йти», — волонтерка Діана Макарова

Розклад карт Таро для чотирьох знаків Зодіаку на липень. Фото Pixabay

Таро подають надію: перед ким відкриваєтьться потужний період звільнення від тягарів минулого та страхів

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Експертка з туризму Марина Білоножко

«Чимало країн мають вимогу, щоб закордонний паспорт був дійсний не менш ніж пів року до закінчення терміну», — експертка з туризму Марина Білоножко

Наступний матеріал
Новини партнерів