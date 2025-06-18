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Спорт

Земляки нового головного тренера: жереб визначив опонента «Шахтаря» у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи

14:17 18 червня 2025
ФК Шахтар

У середу, 18 липня, в Будинку європейського футболу в Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів кинуто жереб 2-го відбірного раунду Ліги Європи, в якій нашу країну представляє володар Кубка України «Шахтар».

У разі успішного проходження у стартовому раунді фінського «Ільвеса Тампере» підопічні турка Арди Турана зіграють з… турецьким «Бешикташем».

Перший матч донеччани проведуть 24 липня в гостях, поєдинок у відповідь — 31-го вдома (імовірно у словенській Любляні).

У разі успіху «Шахтар» продовжить боротьбу за потрапляння до основного раунду Ліги Європи, а у разі невдачі — перебереться до Ліги конференцій.

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До речі, всі матчі донецького клубу у кваліфікації єврокубків транслюватиме у прямому ефірі УПЛ ТБ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону переможцем Ліги Європи став колишній клуб Сергія Реброва.

Фото uefa.com

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