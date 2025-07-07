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«Дуже жаль коника»: мережа відреагувала на світлини дружини Віктора Павліка
Дружина відомого співака Віктора Павліка блогерка Катерина Реп'яхова, яка зробила пластичну операцію, вразила світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі вона виклала цілу фотосесію, на якій позує поруч з конем. За словами Катерини, планувалося, що на світлинах буде її син Михайло, але хлопчик навідріз відмовився позувати.
«Ця фотосесія з коником з самого початку планувалася не для мене, — написала Катерина. — У травні минув рівно рік, як Михасик займається іпотерапією. І я дуже хотіла відзначити цю маленьку, але важливу річницю — особливою зйомкою для нього.
Я підготувала ковбойський костюм, все, як має бути — і шляпа, і бахрома, і настрій. Хотіла, щоб це була така собі дитяча пригода, яка залишиться на згадку. Але… як це буває з дітьми, виявилося, що бахрома — страшний ворог. Штани ще вдалося одягнути, а от усе інше — ні. На фото, якщо придивитися, можна побачити ті самі штани з бахромою".
Михасик категорично не захотів фотографуватися — і я не наполягала.
Катерина зазначила, що ця історія — про м’якість і про прийняття. І додала, що вона щаслива від зйомок.
«Я ніби помедитувала поруч із цією величною, сильною, ніжною твариною, — написала вона. — Відчувала полегшення, спокій і енергетичне оновлення. Коника звати Фарік, дякую йому за цю красу».
Підписники відреагували на фото Катерини, але зазначили, що кінь має дуже виснажений вигляд.
«З першого кадру — тепло, ніжність, чуттєвість — Катю, ви неймовірна», — написали у коментарях.
«І захоплює повага до кордонів дитини, дуже, — поділилися враженням. — Це те, що потрібно вчити і пояснювати батькам».
«Неймовірні фото! — додали у мережі. — Коней неможливо обдурити, тільки до хороших людей вони йдуть!»
«Дуже жаль коника, який він худий, видно, що його не годують, — вирішили підписники. — Фото доволі непогані, я б сказала, навіть дуже гарно вийшло».
Раніше «ФАКТИ» писали, що Катерина зворушила зверненням до маленького сина.1580
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