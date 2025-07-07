«Дуже жаль коника»: мережа відреагувала на світлини дружини Віктора Павліка

Дружина відомого співака Віктора Павліка блогерка Катерина Реп'яхова, яка зробила пластичну операцію, вразила світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі вона виклала цілу фотосесію, на якій позує поруч з конем. За словами Катерини, планувалося, що на світлинах буде її син Михайло, але хлопчик навідріз відмовився позувати.

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«Ця фотосесія з коником з самого початку планувалася не для мене, — написала Катерина. — У травні минув рівно рік, як Михасик займається іпотерапією. І я дуже хотіла відзначити цю маленьку, але важливу річницю — особливою зйомкою для нього.

Я підготувала ковбойський костюм, все, як має бути — і шляпа, і бахрома, і настрій. Хотіла, щоб це була така собі дитяча пригода, яка залишиться на згадку. Але… як це буває з дітьми, виявилося, що бахрома — страшний ворог. Штани ще вдалося одягнути, а от усе інше — ні. На фото, якщо придивитися, можна побачити ті самі штани з бахромою".

Михасик категорично не захотів фотографуватися — і я не наполягала.

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Катерина зазначила, що ця історія — про м’якість і про прийняття. І додала, що вона щаслива від зйомок.

За словами Катерини, вона щаслива від зйомок

«Я ніби помедитувала поруч із цією величною, сильною, ніжною твариною, — написала вона. — Відчувала полегшення, спокій і енергетичне оновлення. Коника звати Фарік, дякую йому за цю красу».

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"Я відчувала полегшення, спокій та енергетичне оновлення", - підписала фото Катерина

Підписники відреагували на фото Катерини, але зазначили, що кінь має дуже виснажений вигляд.

«З першого кадру — тепло, ніжність, чуттєвість — Катю, ви неймовірна», — написали у коментарях.

«І захоплює повага до кордонів дитини, дуже, — поділилися враженням. — Це те, що потрібно вчити і пояснювати батькам».

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«Неймовірні фото! — додали у мережі. — Коней неможливо обдурити, тільки до хороших людей вони йдуть!»

«Дуже жаль коника, який він худий, видно, що його не годують, — вирішили підписники. — Фото доволі непогані, я б сказала, навіть дуже гарно вийшло».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Катерина зворушила зверненням до маленького сина.

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