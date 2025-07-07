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Світ

Повітряний хаос: українські дрони обвалили транспортну систему росії

17:59 7 липня 2025
Росія пережила вікенд авіаційного колапсу

росія зіткнулась з вікендом тотального зриву авіаперельотів. І йдеться не про військові аеродроми. З суботи по понеділок авіакомпанії скасували 485 рейсів і затримали понад 1900. Як пише Bloomberg, про це повідомив речник російського авіаційного управління Артем Кореняко.

Причиною таких перебоїв, за його словами, стало «зовнішнє втручання» — тобто атаки дронів, які охопили Москву і Санкт-Петербург.

Найбільше постраждали аеропорти цих міст. Обмеження в повітряному просторі та перебої з мобільним інтернетом у Пулково лише погіршили ситуацію для пасажирів, які чекали на рейси в умовах повної невизначеності.

Паралельно, без зазначення причин, президент рф путін звільнив міністра транспорту Романа Старовойта. Це рішення стало ще одним потрясінням у контексті хронічної нестабільності російської транспортної системи, яка неодноразово зупинялась через дронові атаки.

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Нагадаємо, у травні чотири московські аеропорти були закриті, коли безпілотники атакували столицю під час візиту світових лідерів, зокрема президента Китаю Сі Цзіньпіна. Тоді було затримано понад 100 рейсів.

За оцінками експертів, збитки російських авіакомпаній можуть сягнути 20 мільярдів рублів (понад 250 мільйонів доларів), повідомляє газета «Коммерсант». Перевізники вже видали тисячі ваучерів, забезпечили пасажирів готелями та повернули кошти за квитки.

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