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Гроші

Ціни на курятину та яловичину зросли: як і чому зміниться вартість м’яса до осені

13:21 8 липня 2025
Зростання цін на м'ясо

Ще навесні в Україні було зафіксовано помітне збільшення зростання цін на м'ясо та м'ясну продукцію. Однак і влітку ситуація також не покращиться, ба більше, варто очікувати ще більшого подорожчання, хоча й досить помірного — на 5−7% до осені.

Про це у своєму аналітичному матеріалі повідомляє Український клуб аграрного бізнесу. Причин такого зростання буде дві, але обидві матимуть об'єктивний характер, що робить подорожчання вельми ймовірним.

Так, за останній місяць на ринку фіксується суттєве зростання цін на м'ясо. Зокрема, яловичина подорожчала на 6% (до 336 грн/кг), куряче філе — на +11%, стегно курки — на 28%, а тушка курки — на 25%. Ціна свинини залишилася майже без змін.

«Суттєве подорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми. Яловичина дорожчає на тлі обмеженої пропозиції та компенсації собівартості. У найближчий місяць ціни на м'ясну продукцію будуть відносно стабільними, однак є ризики того, що за рахунок вартості кормів, зменшення поголів'я свиней та ВРХ, ціни можуть до кінця літа збільшитися ще на 5−7%», — прогнозують аналітики Українського клубу аграрного бізнесу.

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Зауважимо, що за даними порталу «Мінфін», подорожчання сала, починаючи з весни, виявилося значно помірнішим — з 239 гривень у березні до 243,5 гривень у липні, або всього 2%.

Водночас, на думку заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, ціни на м'ясо влітку можуть навіть дещо опуститися.

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