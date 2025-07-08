Як восьмикласниця: мережа у шоці від вигляду Лілії Ребрик

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка зізналася у почуттях, вразила своїми світлинами. На сторінці у соціальній мережі Лілія розмістила фото, на яких позує у футболці та короткій спідниці. Акторка написала, що її дуже тішить спека, що настала, бо вона обожнює сонце.

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«Нарешті… спека, — написала Ребрик. — Можете закидати мене сандалями: але я її обожнюю! Не шукаю собі місце під кондиціонером, а шукаю — під сонцем!»

Підписники розділилися у своїх коментарях, бо не всім до вподоби жара. Викликав коментарі і образ Ребрик, який нагадував школярку. Нагадаємо, у 2024 році Лілія втретє стала мамою.

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«Геть не скажеш, що мама трьох», — написали у мережі.

«Терпіти не можу спеку, — виказали думку. — Я її не можу переносити. Мені краще +18 або вже +25. Я чекаю на осінь! Моя улюблена пора року».

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«Наче восьмикласниця», — відреагували на зовнішній вигляд.

«Ліля, та ви така собі дівчинка-дівчинка, ви неймовірна», — додали у коментарях.

«Ну, звісно, обожнювати спеку можна, якщо ти на морі, або ж живеш за містом у власному будинку, басейн і т.п., — натякнули на те, що акторка з родиною живе у приватному будинку. — Бо якщо у місті, у квартирі, асфальт гарячий, то задихнутися можна. Як можна таке любити?»

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Раніше мережа відреагувала на світлини дружини Віктора Павліка.

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