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Шоу-бізнес

Сексі-мама: популярна танцівниця назвала свою слабкість

19:18 8 липня 2025
Ілона Гвоздьова

Популярна танцівниця та блогерка Ілона Гвоздьова, яка подала на розлучення з чоловіком після п’ятнадцяти років подружнього життя, показала, як відпочиває. Разом з двома дітьми Ілона поїхала на море і на своїй сторінці у соціальній мережі викладає світлини з прогулянок та відпочинку. За словами танцівниці діти — її наймогутніша сила.

«Моя сила, моя слабкість, моє коріння, мої», — зробила підпис під фото з дітьми Гвоздьова.

Підписники відреагували на світлини, помітивши, що незважаючи на відпочинок, Ілона на дуже високих підборах.

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«Мама на підборах на прогулянці, то так гарно, — додали у коментарях. - Чого я завжди в скороходах…»

«Відчуваєш себе в цей момент королевою», — відповіла Ілона.

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«Як вам пасує горох», — відмітили образ танцюристки.

«Ви випромінюєте жіночність та силу одночасно», — вирішили у мережі.

«Сексі-мама», — написали у відповідь.

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Раніше мережа відреагувала на світлини дружини Віктора Павліка.

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