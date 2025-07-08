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Сексі-мама: популярна танцівниця назвала свою слабкість
Популярна танцівниця та блогерка Ілона Гвоздьова, яка подала на розлучення з чоловіком після п’ятнадцяти років подружнього життя, показала, як відпочиває. Разом з двома дітьми Ілона поїхала на море і на своїй сторінці у соціальній мережі викладає світлини з прогулянок та відпочинку. За словами танцівниці діти — її наймогутніша сила.
«Моя сила, моя слабкість, моє коріння, мої», — зробила підпис під фото з дітьми Гвоздьова.
Підписники відреагували на світлини, помітивши, що незважаючи на відпочинок, Ілона на дуже високих підборах.
«Мама на підборах на прогулянці, то так гарно, — додали у коментарях. - Чого я завжди в скороходах…»
«Відчуваєш себе в цей момент королевою», — відповіла Ілона.
«Як вам пасує горох», — відмітили образ танцюристки.
«Ви випромінюєте жіночність та силу одночасно», — вирішили у мережі.
«Сексі-мама», — написали у відповідь.
Раніше мережа відреагувала на світлини дружини Віктора Павліка.342
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