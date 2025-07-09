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Шоу-бізнес

Сміливо: популярна телеведуча шокувала під час прямого ефіру

13:57 9 липня 2025
Ірина Хоменко

Популярна акторка та телеведуча Ірина Хоменко, яка розповіла про зміни під час великої війни, вразила мережу. Під час прямого ефіру у соціальному додатку вона взяла ножиці і власноруч підстригла собі волосся. За словами акторки, таким чином вона вирішила символічно позбутися стресу та оновитися.

«Оновлення! Вирішила позбутися накопичувального стресу, — зізналася Ірина. — Мені сподобалося».

Не лише Ірина змінила імідж — «оновлення» торкнулося й її домашнього улюбленця — котика Тефіті, якого також підстригли.

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Підписники Ірини почали активно обговорювати її новий образ, хвалити за сміливість та коментувати зміни.

«Колір волосся не ваш, — вирішили у коментарі. — Вам дуже було красиво у темному. Це шоколадний відтінок чи інший в кольорі. Ви яскравіша та ефектніша».

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«Ого! - були шоковані у мережі. — Навіть сама, без перукаря! Сміливо».

«Наче помолодшала», — вирішили шанувальники.

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Раніше популярна співачка вразила новиною.

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