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Сміливо: популярна телеведуча шокувала під час прямого ефіру
Популярна акторка та телеведуча Ірина Хоменко, яка розповіла про зміни під час великої війни, вразила мережу. Під час прямого ефіру у соціальному додатку вона взяла ножиці і власноруч підстригла собі волосся. За словами акторки, таким чином вона вирішила символічно позбутися стресу та оновитися.
«Оновлення! Вирішила позбутися накопичувального стресу, — зізналася Ірина. — Мені сподобалося».
Не лише Ірина змінила імідж — «оновлення» торкнулося й її домашнього улюбленця — котика Тефіті, якого також підстригли.
Підписники Ірини почали активно обговорювати її новий образ, хвалити за сміливість та коментувати зміни.
«Колір волосся не ваш, — вирішили у коментарі. — Вам дуже було красиво у темному. Це шоколадний відтінок чи інший в кольорі. Ви яскравіша та ефектніша».
«Ого! - були шоковані у мережі. — Навіть сама, без перукаря! Сміливо».
«Наче помолодшала», — вирішили шанувальники.
Раніше популярна співачка вразила новиною.493
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