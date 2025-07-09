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Молоко має бути обов'язково жирним: рецепт суперпідживлення для томатів
Молочні продукти, зокрема молоко та сироватка, активно використовується дачниками для приготування добрива в домашніх умовах. Молокомісткі підживлення, наприклад, використовуються під час активного росту кабачків.
Видання «На пенсії» ділиться рецептом одного з подібних добрив, для якого знадобиться саме жирне молоко. Підживлення допоможеа активному розвитку багатьох овочевих культур, зокрема помідорів. Воно сприятиме стійкості томатів до бактеріальних захворювань та зав'язуванню плодів.
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Для приготування добрива 1,5 г борної кислоти та трохи марганцівки розводять у склянці гарячої води. Колір розчину має бути темно-рожевим. вВ склянку молока додають суміш, а також 60 крапелаь йоду та столову ложку сечовини. Все добре перемішується та доливається водою до 10 літрів.
Отриманим засобом листя помідорів з обох боків рекомендють оприскувати кожні 10 днів.
Оскільки наразі в Україні встановилася спекотна погода, обробляти рослини краще увечорі, аби краплі вологи на листях під яскравим сонцем не сприяли появі опіків на зеленій масі.
Про те, як доглядати за огірками у спеку, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay89
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