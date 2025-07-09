Цей день настав: український дизайнер оформив вітрини найвідомішого універмагу Європи

Відомий український дизайнер Руслан Багінський, капелюхи якого носять світові зірки, вразив новиною. У самому центрі Парижа, в легендарній Галереї Лафайет він оформив дванадцять вітрин та відкрив власний

поп-ап і магазин.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці у соціальній мережі Руслан показав, як зараз виглядають вітрини, головний банер Галереї з жовто-блакитними капелюхами та показав процес творення.

Фото з instagram

«Цей день настав! — написав Багінський. — Центр Парижа сьогодні виглядає ось так! Це справді історичний момент для мене, для команди RB і для всього українського дизайну та культури! 27 мільйонів людей на рік, легендарні вітрини й стіни Galeries Lafayette, які зазвичай оформлюють світові гіганти моди, — тепер розповідають про Україну! До кінця серпня!»

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Фото з instagram

Дизайнер наголосив, що це велика честь — бути серед тих, кого запрошують на такий takeover. Та додав: «А ще для мене це дуже особисто — бо нам 10 років, і ми тут! Ми всі знаємо, як важко зараз створювати. І цей проєкт дався нам із неймовірними зусиллями. Але ми також знаємо, як це важливо. Бо це означає, що ми — є. Дякую всім, хто поруч. Слава Україні! Далі буде!»

— Це неймовірно!!! — відреагувала у мережі співачка Джамала — давня прихильниця дизайнера.

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Фото з instagram

— Пишаємось, — написала Леся Нікітюк у гардеробі якої також є вироби дизайнера.

Фото з instagram

— Сльози щастя! Обіймаємо всією країною, — була у захваті Джеррі Хейл.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярний дизайнер повернувся до України.

Фото з instagram

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