- 10.07 22:56 «Шахтар» з шістьма голами бразильців розшматував віцечемпіона Фінляндії: відеоогляд матчу відбору Ліги Європи
- 10.07 22:50 Пожовклі білі шкарпетки більше не проблема: просто додайте цей порошок при пранні
- 10.07 22:28 Молоко, а потім пластівці — чи навпаки: ці правила етикету шведського столу варто знати
- 10.07 22:01 Мигдаль з розмарином: смачно так, що не відірватися
- 10.07 21:31 Це може бути найрізноманітніша їжа: як приховані калорії заважають схуднути
- 10.07 21:02 «Це не дрібниця»: Бен Аффлек відверто висловився щодо нових стосунків Дженніфер Лопес
- 10.07 20:45 «Цю професію називають професією майбутнього», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 10.07 20:06 Персиковий джем: за цим рецептом він виходить ідеальним
- 10.07 19:59 Помер легендарний ексфутболіст «Карпат», який забивав за збірну Радянського Союзу
- 10.07 19:41 рф створила новий підрозділ для посилення армії: аналітики розповіли, чим це загрожує
- 10.07 19:39 Під Києвом загинув маленький хлопчик: на нього покотився Renault Master без водія
- 10.07 19:29 Стрільцям — «Королева Кубків», Левам — «Туз Пентаклів», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 11 липня
Мигдаль з розмарином: смачно так, що не відірватися
Десерти з горіхами — дуже смачні. А горіхи з розмарином — це так смачно, що складно зупинитися, спробувавши хоч один горішок. Готуються вони так просто, що це вас здивує. Фактично все за вас зробить духовка. Однак важливо стежити, щоб горіхи не пригоріли.
Готуйте із задоволенням. Даруйте рідним і близьким нові смаки страв і позитивні емоції.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, які вас захоплять
- Запікання мигдалю при низькій температурі — мій улюблений метод його приготування, — каже Елла Іванова. — Все просто і дуже смачно. Запах у будинку буде чарівний. Поєднання мигдалю з розмарином чудове.
Запечений з розмарином мигдаль
- 1 столова ложка оливкової олії
- Сіль крупна (краще морська)
- 200 г мигдалю
- 2 столові ложки свіжого розмарину
Мигдаль полити оливковою олією, посипати крупною сіллю, додати розмарин, все це перемішати. Запікаємо при температурі 130−140 градусів приблизно 30−40 хвилин. Охолоджуємо і потім пригощаємо гостей.
Всім смачного!
Нагадаємо про те, які горіхи слід виключити зі свого раціону.
Фото з альбому Елли Іванової90
Читайте нас у Facebook
Стрільцям — «Королева Кубків», Левам — «Туз Пентаклів», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 11 липня