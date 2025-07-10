Мигдаль з розмарином: смачно так, що не відірватися

Десерти з горіхами — дуже смачні. А горіхи з розмарином — це так смачно, що складно зупинитися, спробувавши хоч один горішок. Готуються вони так просто, що це вас здивує. Фактично все за вас зробить духовка. Однак важливо стежити, щоб горіхи не пригоріли.

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Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, які вас захоплять

- Запікання мигдалю при низькій температурі — мій улюблений метод його приготування, — каже Елла Іванова. — Все просто і дуже смачно. Запах у будинку буде чарівний. Поєднання мигдалю з розмарином чудове.

Запечений з розмарином мигдаль РЕКЛАМА 1 столова ложка оливкової олії

Сіль крупна (краще морська)

200 г мигдалю

2 столові ложки свіжого розмарину

Мигдаль полити оливковою олією, посипати крупною сіллю, додати розмарин, все це перемішати. Запікаємо при температурі 130−140 градусів приблизно 30−40 хвилин. Охолоджуємо і потім пригощаємо гостей.

Всім смачного!

Нагадаємо про те, які горіхи слід виключити зі свого раціону.

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Фото з альбому Елли Іванової

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