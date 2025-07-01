Не всі корисні: які горіхи слід прибрати зі свого раціону

Дієтологи давно радять вживати горіхи, це один з найкорисніших перекусів. Вони багаті на корисні жири, вітамін Е, магній та клітковину. Їх називають «пігулками здоров'я», вони позитивно впливають на пам'ять, кровоносну систему та надовго дарують відчуття ситості. Однак не всі горіхи, що доступні в магазинах, однаково корисні для здоров'я. Деякі з них можуть бути навіть шкідливими для нас.

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Жмені на день достатньо, щоб зміцнити організм. Принаймні так кажуть експерти. Хоча горіхи й смачні, їхня цінність може бути далекою від ідеальної, а це означає, що замість здорового перекусу ми можемо забезпечити себе безліччю непотрібних калорій та інгредієнтів, шкідливих для здоров'я.

Так, найбільша проблема із солоними горіхами полягає в кількості натрію, який вони містять. Надмірне споживання солі може призвести до гіпертонії, затримки води в організмі та навантаження на нирки. Порція солоного арахісу може містити більше солі, ніж пакет чипсів, і рідко закінчується однією жменею, пише Onet.

Так само й з панірованими горіхами. Їхній хрусткий шар часто створюється в результаті смаження у фритюрі або випікання з додаванням цукру та борошна. В результаті в організм потрапляють додаткові насичені жири та шкідливі калорії. Це позбавляє горіхи їхньої природної користі для здоров'я.

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Горіхи в шоколаді, особливо молочному або білому, насправді є переважно цукром, жиром та штучними добавками. Такий перекус має більше спільного з десертом, ніж зі здоровим елементом раціону.

Ще однією проблемою є горіхові суміші, смажені на низькоякісних оліях. Високі температури під час смаження руйнують вітаміни, особливо делікатний вітамін Е, а також зменшують кількість корисних ненасичених жирів. Деякі олії, що використовуються у процесі виробництва, можуть додатково містити шкідливі трансжири, які вважаються одним з найнесприятливіших компонентів раціону.

Найкращими для здоров'я є натуральні горіхи в їх найпростішому вигляді — несолоні, несмажені та без добавок.

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