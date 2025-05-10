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Горіхово-маковий пиріг: простий рецепт випічки до чаю та кави
Пити чай або каву в саду або на балконі з ароматною домашньою випічкою, наприклад з горіхово-маковим пирогом, — що може бути прекраснішим! Купити такі ласощі можна в магазині, але можна й спекти.
Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом пирога, який варто взяти на замітку.
Горіхово-маковий пиріг
Для тіста
- 5 жовтків
- 150 г вершкового масла
- 7 г сухих дріжджів
- 100 г вершків або сметани
- 50 г цукру
- 350−400 г борошна
- Сіль
Для начинки
- 5 білків
- 100 г цукру
- 150 г горіхів
- 200 г макової начинки
З'єднати вершки або сметану з частиною цукру та борошна, а також сухими дріжджами. Дати трохи постояти. Додати ванільний цукор та жовтки — все добре перемішуємо. Потім — борошно та сіль, добре вимішуємо та поступово додаємо вершкове масло. Продовжуємо вимішувати. Даємо тісту добре підійти, приблизно 1 годину в теплому місці.
Готуємо начинки. Горіхи підсмажити та подрібнити. Збити білки до білого. Частину з'єднати з горіхами, частину — з готовою маковою начинкою. Розділити тісто на три частини. Розкачати тісто. Перший шар доповнити горіховою начинкою, другий — маковою, накрити шаром тіста. Зібрати пиріг, защипнувши кінці, щоб начинка не витекла, і дати постояти 20 хвилин у теплому місці. Змащуємо яйцем і посипаємо горіхами або мигдальною стружкою.
Випікаємо 45 хвилин за температури 170 градусів.
Раніше відома фудблогерка поділилася рецептом італійської фокаччі.
Фото з альбому Елли Іванової58
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