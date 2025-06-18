- 00:07 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 18.06 23:02 На закупівлі медобладнання для онкохворих Інституту раку вкрали понад 231 мільйон гривень, — НАБУ
- 18.06 22:27 Секрети використання лаванди на кухні: деякі з них вам точно сподобаються
- 18.06 22:00 Ароматне масло з анчоусами: просто і смачно
- 18.06 21:30 Ситуація напружена: син Девіда Бекхема Бруклін проігнорував лицарське звання батька
- 18.06 21:01 Як вибрати солодкий кавун у магазині: є перевірені методи
- 18.06 20:52 Україна U21 у грі з червоною карткою поступилася Нідерландам і вилетіла з Євро-2025: відеоогляд матчу
- 18.06 20:45 «Милуючись трояндами художниці Олени Нестерової, неначе відчуваєш їх аромат», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 18.06 20:33 Зробив свідомий вибір на користь військової служби: війна забрала життя 24-річного прикордонника з Чернігівщини
- 18.06 20:06 Мафіни з виноградом, сиром дорблю та мигдалем: сміливо подавайте на святковий стіл
- 18.06 19:54 Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня
- 18.06 19:48 У Києві назвали кількість загиблих під час ракетної атаки росіян
Мафіни з виноградом, сиром дорблю та мигдалем: сміливо подавайте на святковий стіл
Поєднання сиру й винограду — завжди виграшне. Це чудова страва на сніданок, закуска на святковий стіл і просто смаколик, яким можна ласувати без шкоди для фігури. Якщо у ваших діток немає алергії на складники, сміливо готуйте такі мафіни, їм сподобається, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
Борошно вівсяне або цільнозернове — 50 г
Виноград — 100 г
Сир дорблю — 25 г
Яйце — 1 шт.
Розпушувач — ½ ч. л.
Молоко маложирне — 50 г
Мед — 1 ч. л.
Цедра лимона — ½ ч. л.
Мигдаль — 20 г
Приготування
Виноград розрізаємо навпіл і виймаємо кісточки. Сир подрібнюємо. Змішуємо яйце з молоком, медом, цедрою лимона. До яєчної суміші додаємо сир і виноград, подрібнений горіх. Все ретельно перемішуємо.
Далі додаємо борошно та розпушувач, ще раз перемішуємо та переливаємо суміш у формочки для випікання. Випікаємо мафіни 25 хвилин при 180 градусах.
Раніше рецептом класичних американських мафінів — м'яких та смачних, як у знаменитій американській кав'ярні Starbucks, поділилася Анніна Карпенко.
71
Читайте також: Кабачкові мафіни з шинкою та сиром: після них «зайві кілограми пакують валізи»
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня
Тельцям категорично не можна сьогодні брехати, а Левам не варто розпочинати новий проєкт: гороскоп на 18 червня та інформація про сумісність у шлюбі від мольфара