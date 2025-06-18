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Мафіни з виноградом, сиром дорблю та мигдалем: сміливо подавайте на святковий стіл

20:06 18 червня 2025
Мафіни з виноградом, сиром дорблю та мигдалем

Поєднання сиру й винограду — завжди виграшне. Це чудова страва на сніданок, закуска на святковий стіл і просто смаколик, яким можна ласувати без шкоди для фігури. Якщо у ваших діток немає алергії на складники, сміливо готуйте такі мафіни, їм сподобається, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

Борошно вівсяне або цільнозернове — 50 г

Виноград — 100 г

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Сир дорблю — 25 г

Яйце — 1 шт.

Розпушувач — ½ ч. л.

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Молоко маложирне — 50 г

Мед — 1 ч. л.

Цедра лимона — ½ ч. л.

Мигдаль — 20 г

Приготування

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Виноград розрізаємо навпіл і виймаємо кісточки. Сир подрібнюємо. Змішуємо яйце з молоком, медом, цедрою лимона. До яєчної суміші додаємо сир і виноград, подрібнений горіх. Все ретельно перемішуємо.

Далі додаємо борошно та розпушувач, ще раз перемішуємо та переливаємо суміш у формочки для випікання. Випікаємо мафіни 25 хвилин при 180 градусах.

Раніше рецептом класичних американських мафінів — м'яких та смачних, як у знаменитій американській кав'ярні Starbucks, поділилася Анніна Карпенко.

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