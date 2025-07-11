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Курс євро в Україні: що прогнозують у банках для євровалюти в середині липня
Друга половина червня та початок липня серйозно вплинули на курс євро в Україні, який часом сягав 50 гривень. А в період з 14 по 20 липня для євровалюти в Україні прогнозують один з трьох сценаріїв.
Про це «ФАКТАМ» розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий. За його словами, курс євро може демонструвати певну нестабільність. Його динаміка, як і раніше, визначається переважно ситуацією на світовому валютному ринку, зокрема в парі євро/долар.
Як зазначає експерт, основними чинниками, що впливають на співвідношення цих валют, є торговельно-економічні відносини між США та ЄС, поведінка великих світових інвесторів, а також спільні геополітичні та енергетичні ризики.
На поточному етапі можна розглядати три базові сценарії розвитку ситуації:
1 євро = 1,05−1,10 долара — ймовірний у разі налагодження діалогу між США та Євросоюзом у питаннях торгівельної політики та повернення частини капіталу до доларової зони;
1 євро = 1,17−1,18 долара — сценарій збереження чинного балансу;
1 євро = 1,20 долара — можливе загострення економічних відносин між США та ЄС.
Щодо курсу євро в Україні, то він, згідно з глобальними тенденціями, може періодично перевищувати рівень 49,5 грн. Однак у середньостроковій перспективі основний діапазон залишатиметься у межах 48,5−49,5 грн.
«На тлі загальної невизначеності, зокрема через митну політику, а також внутрішні економічні процеси у США, не виключені короткострокові коливання курсу долара. Водночас долар зберігає статус основної світової резервної валюти, що суттєво знижує ризики тривалої інфляції чи втрати довіри щодо нього. В Україні він навряд чи буде дорожчим за 42,2 грн», — підкреслив Тарас Лєсовий.
Раніше «ФАКТИ» писали, що саме взаємини США та Євросоюзу довкола митної політики є головним чинником впливу на курс євровалюти в Україні.158
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