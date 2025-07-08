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Чи буде євро дорожче 50 гривень: банкір розповів, що на це може вплинути
З другої половини червня курс євро в Україні постійно зростав, проте прогнози про подальше збільшення обмінного курсу виявилися передчасними. Після зростання курсу до 50 гривень і вище ситуація з євровалютою стабілізувалася, на що, найімовірніше, вплинули глобальні фактори.
Як прогнозує «ФАКТАМ» Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління банку «Глобус», курс євро визначатиметься не в Україні. Найімовірніше, на це впливатимуть взаємини у світі — від США до Близького Сходу.
За словами експерта, курс євро в Україні значною мірою визначається не внутрішніми українськими факторами, а глобальними процесами. На відміну від долара, більш чутливого до дій Нацбанку, євровалюта орієнтується на світові тенденції.
- Співвідношення долар/євро служить барометром міжнародної напруги: від торгових кроків США (митні ініціативи Дональда Трампа) до потенційного зростання енергоресурсів, зокрема через ситуацію на Близькому Сході. Подальше загострення геополітичної ситуації може підтримати зміцнення євро до 1,20 за долар. Водночас, у разі досягнення торгових компромісів між ЄС та США, можливе повернення пари до рівня 1,05−1,10, — підкреслює наш співрозмовник.
На 7 липня, за даними порталу «Мінфін», офіційний курс євро становить 49,12 грн, у банках курс коливається від 48,92 грн (купівля) до 49,56 грн (продаж).
Як писали «ФАКТИ», після 9 липня можливі зміни в курсі євро — саме до цього дня сторони повинні узгодити митні питання. А ще через добу-дві курс євро в Україні може змінитися.103
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