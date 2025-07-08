41.42 / 41.98 48.82 / 49.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Чи буде євро дорожче 50 гривень: банкір розповів, що на це може вплинути

15:24 8 липня 2025
Курс євро

З другої половини червня курс євро в Україні постійно зростав, проте прогнози про подальше збільшення обмінного курсу виявилися передчасними. Після зростання курсу до 50 гривень і вище ситуація з євровалютою стабілізувалася, на що, найімовірніше, вплинули глобальні фактори.

Як прогнозує «ФАКТАМ» Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління банку «Глобус», курс євро визначатиметься не в Україні. Найімовірніше, на це впливатимуть взаємини у світі — від США до Близького Сходу.

За словами експерта, курс євро в Україні значною мірою визначається не внутрішніми українськими факторами, а глобальними процесами. На відміну від долара, більш чутливого до дій Нацбанку, євровалюта орієнтується на світові тенденції.

- Співвідношення долар/євро служить барометром міжнародної напруги: від торгових кроків США (митні ініціативи Дональда Трампа) до потенційного зростання енергоресурсів, зокрема через ситуацію на Близькому Сході. Подальше загострення геополітичної ситуації може підтримати зміцнення євро до 1,20 за долар. Водночас, у разі досягнення торгових компромісів між ЄС та США, можливе повернення пари до рівня 1,05−1,10, — підкреслює наш співрозмовник.

РЕКЛАМА

На 7 липня, за даними порталу «Мінфін», офіційний курс євро становить 49,12 грн, у банках курс коливається від 48,92 грн (купівля) до 49,56 грн (продаж).

Як писали «ФАКТИ», після 9 липня можливі зміни в курсі євро — саме до цього дня сторони повинні узгодити митні питання. А ще через добу-дві курс євро в Україні може змінитися.

РЕКЛАМА

103

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку

Левам — впевненість у собі, Скорпіонам — здоровий егоїзм, а Водоліям — ризик: гороскоп на 8 липня

Співачка Надя Дорофєєва

«Знову разом?»: мережа у захваті від новини Наді Дорофєєвої

Земля сільськогосподарського призначення. Фото https://voladm.gov.ua/

Ціни на сільськогосподарську землю в Україні ставлять рекорди: скільки коштує 1 гектар під оранку

Наступний матеріал
Новини партнерів