Війна у спадок: Рубіо про те, чому розмови між американським та російським президентами не призводять до миру

На конференції АСЕАН у Малайзії держсекретар Марко Рубіо заявив, що стратегія Трампа, який нібито обіцяв знищити москву, полягає в тому, щоб продовжувати взаємодіяти з усіма сторонами, які беруть участь у пошуку вирішення війни в Україні.

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«Ми будемо взаємодіяти будь-коли, коли у нас буде для цього можливість, як ми це зробили сьогодні, — сказав держсекретар. — Я повторив слова президента про розчарування і фрустрацію через відсутність прогресу в мирних переговорах. Тож ми продовжуватимемо взаємодіяти. І подивіться, президент висловився досить чітко. Він розчарований і засмучений тим, що російська сторона не проявила гнучкості у припиненні цього конфлікту. Ми відчуваємо, що присвятили цьому питанню багато часу та енергії, але не було досягнуто достатнього прогресу. Нам потрібно побачити дорожню карту подальшого розвитку, а потім поділилися ідеями щодо того, як це може виглядати».

Крім того, на запитання журналістів про те, що Рубіо сам не раз казав, що для припинення війни в Україні необхідна розмова між президентом Трампом і путіним, але це ніяк не діє, він відповів жорстко.

«Ну, це війна, яку президент успадкував, чи не так? Його обрали, коли вона вже тривала, і до того моменту не було досягнуто жодного прогресу в напрямку миру. Фактично, навіть не було жодних зустрічей між українцями та росіянами протягом досить тривалого часу. Тож, хоча й відбувся певний гуманітарний обмін, очевидно, що наша мета тут — припинити цю війну. Отже, це не війна, яка почалася за президента Трампа. Це війна, якої б не сталося, якби він був президентом, але тепер вона є. І ми продовжуватимемо співпрацювати та робити все можливе, і, сподіваємося, досягнемо прогресу», — резюмував Марко Рубіо.

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Тим часом, як повідомляли «ФАКТИ», президент США оголосив про зміну своєї політики щодо військової допомоги Україні і наказав надіслати їй більше зброї.

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