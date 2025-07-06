Трамп провалив переговори із путіним: ЗМІ про «самий некомпетентний мирний процес в історії»

Щойно поклавши слухавку після розмови з Дональдом Трампом, путін розпочав масштабну атаку на Київ. Він вчинив це звірство, бо абсолютно впевнений, що американський президент не зможе змусити його заплатити за це. Звісно, Трамп може написати гнівний пост у соцмережах, але путін знає, що більше нічого не відбудеться. На жаль, Трамп дав йому всі підстави так думати. Днями США припинили постачання Україні перехоплювачів Patriot-3, призначених для збивання російських ракет. Деякі з цих життєво важливих оборонних систем вже були переправлені до Польщі для подальшого доставлення в Україну. Видається, що їх просто відправлять назад, пише видання The Telegraph.

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Відмовившись постачати Patriot, Трамп дав путіну найяскравіше зелене світло, яке тільки можна уявити, йдеться у публікації. Кремль також помітив, що Дональд Трамп не ввів жодних нових санкцій проти росії з моменту свого повернення до Білого дому. Усі санкційні режими вразливі до обходу: єдиною відповіддю є оновлення та розширення обмежень, блокування лазівок у міру їх появи, як це часто роблять Велика Британія та ЄС. Не вводячи нових санкцій, Трамп дозволяє наявним санкціям зникнути й посилає путіну ще один сигнал, щоб той робив все, що завгодно.

Велика іронія полягає в тому, що законопроєкт про санкції, який дійсно зруйнував би російську економіку, готовий до ухвалення в Сенаті й має переважну двопартійну підтримку. Цей закон, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, відповідно республіканцем і демократом, передбачав би введення 500-відсоткових мит США на будь-яку країну, яка буде настільки нерозумна, щоб купувати нафту або газ у путіна. Документ може бути ухвалений, як тільки президент дасть на це згоду.

Але немає жодних ознак того, що Трамп на це погодиться. Він веде найнезграбніший і найнекомпетентніший мирний процес в історії, заснований на вмовлянні путіна припинити бойові дії, інакше Америка припинить допомагати його ворогу. Що це за переговорна позиція? Або Трамп вважає, що єдиний шлях до миру — це якнайшвидше повністю розгромити й завоювати Україну. Будь-яке з цих пояснень виправдовує зухвалість путіна, зазначають у статті.

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Нагадаємо, Трамп після розмови з путіним також зателефонував до Зеленського і обговорив проблеми з ППО і постачанням зброї.

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